Yasemin Hadivent, kedisi için diziden vazgeçti

Karantina günlerini İstanbul'daki evinde geçiren oyuncu, kedisi Minnoş'u kimseye bırakamayacağı ve onu yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı: "Minnoş ile 2014'ten bu yana beraberiz. Tanıştığımızda 2.5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük."