Yasemin Hadivent, kedisi için diziden vazgeçti
Karantina günlerini İstanbul'daki evinde geçiren oyuncu, kedisi Minnoş'u kimseye bırakamayacağı ve onu yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı: "Minnoş ile 2014'ten bu yana beraberiz. Tanıştığımızda 2.5 aylıktı ve benim için evlat gibi.
Karantina günlerini İstanbul'daki evinde geçiren oyuncu, kedisi Minnoş'u kimseye bırakamayacağı ve onu yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı: "Minnoş ile 2014'ten bu yana beraberiz. Tanıştığımızda 2.5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük."
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:40
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