A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, Sırbistan ve Litvanya maçları öncesinde konuştu. Horasan, amaçlarının grup maçlarını lider bitirmek olduğunu söyledi.



2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmak için grup maçlarına başlayacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda menajer Yasemin Horasan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sırbistan maçıyla grup karşılaşmalarına başlayacaklarını söyleyen Horasan, "2 gündür kamptayız. Oynanan bir sezon içinde toplandık ve bu nedenle oyuncuların hazır durumda olması elimizi rahatlatıyor. Sırbistan ve Litvanya ile oynayacağız. Amacımız gruptan lider çıkıp Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Ama bu uzun bir süreç. İlk ayağını bu kasımda oynayacağız ve bir sonraki ayağı bir sene sonra oynayacağız. Alabildiğimiz kadar galibiyet alıp kendimizi Avrupa Şampiyonası'na yer alacak şekilde konumlandırmak istiyoruz" dedi.



"Hedefimiz şampiyonaya katılmak"



Gruptaki ekiplerden Sırbistan'ın favori olduğunu söyleyen Yasemin Horasan, "Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda da üst sıralarda yer aldılar. Kendi evlerinde oynayacaklar ve bu maç bizi biraz zorlayacak gibi duruyor. Ama biz de şu anda iyi durumdayız. Hepimizin hedefi Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Takımımız da bunun bilincinde. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, sonuna kadar savaşıp, alabileceğimiz en iyi sonucu alacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL