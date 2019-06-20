Son Dakika Haberleri: Yasemin Horasan: Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmaları verimli geçti
Son Dakika Spor Haber

Yasemin Horasan: Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmaları verimli geçti

2 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.

Yasemin Horasan: Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmaları verimli geçti, System.String[]
A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.
Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın,  Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 'medya günü' etkinliğinde, menajer Yasemin Horasan, değerlendirmelerde bulundu. Heyecanlı olduklarını belirten Horasan, şöyle konuştu:
"Ligleri erken biten oyuncularımızla 11 Mayıs'ta çalışmaya başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdik. Artık sona geldik. Sporcularımız turnuvayı özenle bekliyor. Çalışmalarımız güzel geçti. Zorlu maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını
görebileceğimiz maçlar oynadık. En hazır halimizle Sırbistan'da iki takımla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekleyeceğiz. Sağlıklı bir şekilde gidebilirsek turnuvaya, tek hedefimiz olimpiyatlara gidecek sonucu elde etmek."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yasemin Horasan'ın açıklamaları


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:57 Kaynak: DHA
er, a milli kadın basketbol takımı, avrupa basketbol şampiyonası, horasan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlerinde tüfekle vurulan çift ölü bulundu Hobi olarak başladığı Japon eriğinden 120 ton ürün elde etti Juventus'ta Sarri dönemi resmen başladı! Sloukas, Fenerbahçe'de kaldı! 6 milyon euroluk teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 17:00:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasemin Horasan: Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmaları verimli geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]