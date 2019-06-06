Son Dakika Haberleri: Yasemin'in hedefi Avrupa şampiyonluğu
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Yasemin'in hedefi Avrupa şampiyonluğu

1 saat önce

AVRUPA Dağ Koşusu Milli Takım seçmelerine hazırlanan Burdurlu milli atlet Yasemin Zengin (22), hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

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AVRUPA Dağ Koşusu Milli Takım seçmelerine hazırlanan Burdurlu milli atlet Yasemin Zengin (22), hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.
2016 yılı Balkan Dağ Koşusu Şampiyonu Yasemin Zengin 18 Haziran'da Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yapılacak Avrupa Dağ Koşusu Milli Takım seçmelerine sıkı şekilde hazırlanıyor. Çalışmalarını antrenörü Asım Yüz yönetiminde sürdüren Yasemin Zengin, hedefinin milli takım seçmelerinde dereceye girip milli takım formasını giymek olduğunu belirtti.
Burdur'da köy yollarında koşarak hazırlıklarını yapan Zengin, "Milli takıma ilk dört arasında girmek istiyorum. Bu hedefle hazırlanıyorum. Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hem ülkeme hem de Burdur'u en iyi şekilde temsil etmek hedefim. Bu hedef doğrultusunda antrenörüm nezaretinde yoğun bir çalışma temposuyla hazırlıklarımı sürdürüyorum. İnşallah hedefime ulaşırım" dedi.
Antrenör Asım Yüz ise çalışmalarını belli bir program çerçevesinde sürdürdüklerini belirtti. Yüz, "Antrenmanlarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız milli takımda görev almak. Onun için de günlük çalışma programı hazırladık. Yol, dağ ve mesafe koşuları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah milli takıma girip ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Sporcuma başarılar diliyorum" diye konuştu.

- Burdur
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:02 Kaynak: DHA
Burdur, Avrupa, Spor
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