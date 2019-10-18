Yasemin Kalyoncu'nun sergisine ilgi

Trabzonlu ressam Yasemin Kalyoncu'nun, Sanko Sanat Galerisi'nde 4 Ekim'de açtığı "Düşlemelekler" temalı 9'uncu kişisel resim sergisi, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.



"Çalışmalarımı kadınının hayal dünyasının tablolara yansıması olarak görüyorum" diyen Kalyoncu, tuvalinde kadının düşlerini, özgürlüğünü, gücünü, yaşanmışlıklarını, yaşanmamışlıklarını anlatmaya çalıştığını söyledi.



Kalyoncu, "Hem öğretmenlik yapıyorum hem de resim sanatını sürdürüyorum. Resim, benim için bir yaşam biçimi ve tutkudur. Başarımda annemin ve eşim ressam Raif Kalyoncu'nun çok büyük katkıları var" dedi.



Resimlerini sessiz şiirler olarak ve resim yapmayı da şiir okumakla eşdeğer gördüğünü anlatan Kalyoncu, şöyle devam etti:



"Çocuklarımız ve gençlerimiz geleceklerine daha sağlıklı yön verebilmeleri adına en az bir sanat dalıyla ilgilenip, sanatla bağlarını güçlü tutmalılar. Doğayı ve doğadaki canlıları sevsinler, sevginin gücüne inansınlar. Başarının yolu iyi insan olmaktan ve çok çalışmaktan geçiyor. Sanatın olduğu yerde kötülük olmaz."



Kalyoncu'nun Sanko Sanat Galerisi'ndeki sergisi, 25 Ekim'e kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.



Yasemin Kalyoncu



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Yasemin Kalyoncu, ilköğretim okulları ve liselerde görev yaptı. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi'nde, 1997-1998 yılında görevlendirme olarak desen ve yazı dersleri veren Kalyoncu, 2000 yılında KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında atandığı Ankara'da altı yıl süreyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beden Eğitimi, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve İzcilik Bölümü Milli Bayramlar Kutlama Komitesinde resim öğretmeni olarak fon grubunda fon resimleri, afiş, logo, kapak ve kostüm tasarımı yapan sanatçı, Ankara Hizmet içi Eğitim Enstitüsünde açılan Minyatür (2004), Tezhip (2005), Hüs-nü hat (2005) Kurslarına katıldı. 2009 yılı itibariyle tekrar Trabzon'a atanan sanatçı, bir ilköğretim okulunda kısa bir süre görev yaptıktan sonra, Tevfik Serdar Anadolu Lisesine atandı halen aynı okulda görevini sürdürüyor. 2011-2012 yılında görevlendirme ile KTÜ Meslek Yüksekokulu El sanatları Bölümünde Desen, Tezhip Geleneksel, Türk Desenleri ve Temel Sanat Eğitimi derslerini veren sanatçı sekiz kişisel, çok sayıda karma sergi ve sekizi uluslararası olmak üzere birçok çalışmaya katıldı. Ayrıca Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde düzenlenen 1. Uluslararası Sanat Sempozyumunda 'Modernizm Sonrası Resim Sanatında Müziğin Etkisi' konulu bildiri sundu.



2014-2015 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığınca kitap yazım komisyonunda görevlendirilerek, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde okutulan; Üç boyutlu Sanat Atölye Kitabında yazar olarak çalışan sanatçı çalışmalarına kendi özel atölyesinde devam etmektedir.



Yaşamın ritmini müzikle ifade etmeye çalışan sanatçı, çalışmalarında lekesel etkiyle birlikte deseni daha çok ön plana çıkarmaktadır. Müzikle resmin etkileşimini, insan ve yaşamın etkileşimi olarak ifade ederken, yaşanmışlığın ve yaşanmamışlığın izlerini çalışmalarına aktarmaktadır. - GAZİANTEP