Yasemin Kay Allen: Dilimi çok zor tutarım
01.02.2021 09:22
Çekimlerin ardından soruları yanıtlayan oyuncu, dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizi projesinden bahsetti: "Şu anda Ceren Moray ve Bennu Yıldırımlar ile Yüksel Aksu'nun yönettiği bir dizinin çekimleriyle meşgulüm.
Çekimlerin ardından soruları yanıtlayan oyuncu, dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizi projesinden bahsetti: "Şu anda Ceren Moray ve Bennu Yıldırımlar ile Yüksel Aksu'nun yönettiği bir dizinin çekimleriyle meşgulüm."
Kendisiyle ilgili eleştirdiği noktaları da paylaşan Allen, "Çabuk sıkılabiliyorum, dilimi tutmak ve diplomatik olmakta zorlanabiliyorum" dedi. Oyuncu, "Sürüngenlere ilginiz dikkat çekiyor. Korkusuz musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Zehirsiz ve size gücü yetmeyen yılandan pek bir zarar gelemez. Korkularım genelde soyut kavramlardan oluyor."
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