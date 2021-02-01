Yasemin Kay Allen: Dilimi çok zor tutarım - Son Dakika

Yasemin Kay Allen: Dilimi çok zor tutarım

01.02.2021 09:22
Yasemin Kay Allen: Dilimi çok zor tutarım, System.String[]

Çekimlerin ardından soruları yanıtlayan oyuncu, dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizi projesinden bahsetti: "Şu anda Ceren Moray ve Bennu Yıldırımlar ile Yüksel Aksu'nun yönettiği bir dizinin çekimleriyle meşgulüm.

Çekimlerin ardından soruları yanıtlayan oyuncu, dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizi projesinden bahsetti: "Şu anda Ceren Moray ve Bennu Yıldırımlar ile Yüksel Aksu'nun yönettiği bir dizinin çekimleriyle meşgulüm."

Kendisiyle ilgili eleştirdiği noktaları da paylaşan Allen, "Çabuk sıkılabiliyorum, dilimi tutmak ve diplomatik olmakta zorlanabiliyorum" dedi. Oyuncu, "Sürüngenlere ilginiz dikkat çekiyor. Korkusuz musunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Zehirsiz ve size gücü yetmeyen yılandan pek bir zarar gelemez. Korkularım genelde soyut kavramlardan oluyor."

Yasemin Kay Allen: Dilimi çok zor tutarım

Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray, Yüksel Aksu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yasemin Kay Allen: Dilimi çok zor tutarım - Son Dakika Magazin


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