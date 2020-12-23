Yasemin Kay Allen: Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla gurur duyuyorum - Son Dakika

Yasemin Kay Allen: Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla gurur duyuyorum

23.12.2020 14:12
Yasemin Kay Allen: Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla gurur duyuyorum, System.String[]

"Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim..."Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen kendisinden bahsederken "Meraklı bir insanım. İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum.

"Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim…"

Güzel oyuncu Yasemin Kay Allen kendisinden bahsederken "Meraklı bir insanım. İnsanlığı, sanatı, geleceği merak ediyorum. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi. En mutlu olduğum zaman ise arkadaşlarımı güldürdüğüm anlar." dedi.

"İlk sinema filmim ve ilk aşkım diyebilirim."

Oynadığı projelerin hepsi çok farklı tarzlar olan Allen'ın hiç unutamadığı projesi ise Özcan Deniz ile başrol oynadığı "Su ve Ateş" "ilk sinema filmim ve ilk aşkım diyebilirim. Orada oynadığım karakter Yağmur'u aklıma getirdiğim zaman içime bir huzur doğuyor." diye açıkladı.

Annesi Suna Yıldızoğlu'nun sadece mutlu olacağı seçimler yapmasını istedi. Kendisini güçlü ve kendinden taviz vermeyen bir kadın olarak büyüttüğü için bu sektöre girerken ufak nasihatları olsa da çıkardığı işe güvendiğini söyledi. Türkiye ve İngiltere arasında mekik okuyan başarılı oyuncu artık Türkiye'ye taşınmış. 2 ülke arasındaki farkları şu sözlerle dile getirdi."İngiltere'de dostlar arasındaki laflara kadar işlemiş bir resmiyet var ki bu insanların kendilerince sınırlarını baştan belirlemelerinde yardımcı oluyor. Bunun ters yüzünde ise samimi ilişkileri bile şartlı gibi hissettiren bir his oluşuyor. Türkiye'de bunun sınırları daha flu; artıları eksileri tartışılır."

"Pandemi olmasaydı da dönmeyi düşünüyordum."

Londra'dan İstanbul'a dönen oyuncu ALLEN "Pandemi olmasaydı da dönmeyi düşünüyordum. Kafam farklı bir şekilde çalışmaya başladı. Anksiyete kaynağı olan bazı gelişmelerin aslında ne kadar yakın olduğunu gördüm. Dünya çok hızlı evriliyor ve artık ayakta durmak, yetişebilmek için farklı adımlar atılması gerektiğini fark ettim."dedi.

Bir piton yılanı olan Yasemin Kay Allen onunla ilgili ise " Şimdilik İngiltere'de bir dostum ilgileniyor. Sürüngenlerle aranız kötü değil ise bakımı hiç zor değil." dedi. Hayvanlara uygulanan eziyetlerle ilgili ise "Hayvanlara uygulanan şiddete daha ciddi cezalar gelmeli, hayvanların da hislerinin olduğunu kabul etmeliyiz" dedi.

"Hayatımda hiç c giymemiş olmakla gurur duyuyorum adeta."

Başarılı oyuncu ALLEN hayatında yer vermediği kıyafetlerle ilgili "Puantiyeli hiçbir şeyim olmadı bugüne kadar ve olmayacak. Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla da gurur duyuyorum adeta." dedi.

"Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim."

Allen, sosyal medya ile ilgili "Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim ama sosyal medyada sadece ilgi çekmek için yazılan negatif yorumları siliyorum. Linç kültürüne karşı olduğum için de çığ gibi büyümesini engelliyorum bazı fikirlerin. Yüzüne söyleme fırsatı olmayacağını bildiği lafı sana anonim şekilde kusmuş birinin 'fikrine saygı' duymak zorunda olduğumu düşünmüyorum; orası bir sosyal medya profili, demokratik bir fikir paylaşım alanı değil nihayetinde. "Siz sanatçısınız eleştiriye açık olmak zorundasınız" lafını da objektif eleştiri yapmaya çalışmıyorsanız kullanma hakkınız yok maalesef. diye sözünü sonlandırdı.

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Yasemin Kay Allen: Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla gurur duyuyorum

Yasemin Kay Allen, Suna Yıldızoğlu, İngiltere, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yasemin Kay Allen: Hayatımda hiç oduncu gömleği giymemiş olmakla gurur duyuyorum - Son Dakika Magazin


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