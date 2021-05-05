Takvim'in haberine göre; Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi Hande Erçel'le kısa bir süre önce tanışan Yasemin Özilhan, güzel oyuncuyu Instagram hesabından hemen takibe aldı. Hande Erçel de "Takibe takip" dedi ve sosyal medya hesabından sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ı geri takip etmeye başladı.

TARAFINI BELLİ ETTİ

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. Yasemin Özilhan, ilişki boyunca çok yakın olduğu güzel oyuncuyla arasına mesafe koymuş ve tarafını böylece belli etmişti.