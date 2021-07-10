Yasemin Özilhan: Aldığım çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım

'LAKABIM PATO'YDU'

Küçükken bana 'Pato' diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için... Hala çok severim.

Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan dolayı bir de rahatlıktan dolayı...

Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.

'YEŞİLÇAM FİLMLERİNE BAYILIYORUM'

Ruhsuz değilim ama müzikle aram çok yok. Tarkan konserine gideriz ama...

En çok vakti Whatsapp ve Instagram'da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.

Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer İzzet'in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland' gitmek istiyor.

'ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM'

Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.

Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek...

Unutamadığım seyahatim Hollanda.

'ASLA CİĞER YEMEM'

El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.

En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma... Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.

Emine bana Anneler Günü'nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım... Çocuğumdan aldığım için belki de...