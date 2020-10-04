Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Bir dönem yer aldığı Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde moda dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaştı. Stiliyle ve marjinal kombinleriyle her zaman şık görünen Yasemin Özilhan'ın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.& ;



