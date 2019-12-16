Diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacağını açıklayan Özilhan, "Çekimler çok keyifliydi.
Diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacağını açıklayan Özilhan, "Çekimler çok keyifliydi. Güzel bir amaç için yaptım, en önemlisi de buydu. 10 yıl sonra konuk oyuncu olarak girdim ve eski anılarımı yaşadım, çok güzeldi" dedi.
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16.12.2019 15:35:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasemin Özilhan: Eski anılarımı yaşadım - Son Dakika