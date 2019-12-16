Yasemin Özilhan: Eski anılarımı yaşadım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yasemin Özilhan: Eski anılarımı yaşadım - Son Dakika Magazin

Yasemin Özilhan: Eski anılarımı yaşadım

6 saat önce

Diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacağını açıklayan Özilhan, "Çekimler çok keyifliydi.

Yasemin Özilhan: Eski anılarımı yaşadım, System.String[]

Diziden elde ettiği geliri bir vakfa bağışlayacağını açıklayan Özilhan, "Çekimler çok keyifliydi. Güzel bir amaç için yaptım, en önemlisi de buydu. 10 yıl sonra konuk oyuncu olarak girdim ve eski anılarımı yaşadım, çok güzeldi" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:52 
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