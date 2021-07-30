Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da karavan trendine uydu

Karavan tatili, doğa tutkunlarının tekelindeyken pandemiyle birlikte yükselen tatil trendlerinden biri oldu. Cemiyetin ünlü isimleri de bu trende kayıtsız kalmıyor.

Geçen yıl Cem Hakko pandemi nedeniyle uçağa binmek istemediği için karavan almış ve eşi Ronit Hakko ile geze geze Bodrum'a inmişti.

İş dünyasının ünlü ismi, Anadolu Holding'in veliahdı İzzet Özilhan da Cem Hakko'ya özenmiş. 300 bin liraya Crawler'in Batu 535 model karavanından alan Özilhan, eşi Yasemin Özilhan ve iki kızıyla Türkiye turuna çıkmak için sabırsızlanıyor. Şimdilik şehre yakın yerlere giderek karavan tatilini deneyecek olan çift, sonrasında daha uzun seyahatler planlıyor.

Arkadaşlardan destek 'post'u

Sosyal medyanın belirleyici aktörleri arasında cemiyet hayatının ünlü isimleri de var. Hatta çoğu marka tasarımlarını, parayla tanıtım yapan bir influencer yerine cemiyetten bir ismin üzerinde görmeyi yeğliyor.

Geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın bir sahil paylaşımına denk geldim. Üzerindeki beyaz kıyafet dikkatimi çekmişti. Sonra yakın arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu da bayramda aynı plaj elbisesiyle paylaşım yaptı. Yine bir "pişti" ile karşı karşıyayız diye düşünürken, detayları öğrendim. Her iki isme de çok yakışan elbise, meğer ikilinin arkadaşı ünlü tasarımcı Begüm Salihoğlu'nun "Begum" markasının yeni koleksiyonuna ait bir parçaymış.

Hem beğendikleri bir tasarımı takipçileriyle paylaşmak hem de arkadaşlarına destek vermek istemişler. Dünyaya parmak ısırtan Türk markaları için güzel bir tanıtım olmuş.

Sanat koleksiyonuna katıldı

Geleneksel Japon kağıt katlama sanatının dizaynından esinlenerek hazırladığı heykel serileriyle dikkat çeken çağdaş sanatçı Beste Alperat, eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Monako, Cannes, Paris, Londra, New York ve Miami'de sergiler açan sanatçının, Contemporary İstanbul'da Gama Gallery standında sergilenen sıra dışı eserleri, şimdi Bodrum Ritz-Carlton Residence'ın koleksiyonu arasına katıldı.

Japon kültürünün kendine has havasını ve saflığını modern dokunuşlarla birleştiren sanatçının eserleri daha önce de Epique Island ve İstanbul'daki Four Seasons Hotel'in sanat koleksiyonlarına dahil olmuştu.

Caz ve piknik devam ediyor

Yemyeşil orman içinde bulunan Lifepark, İstanbullulara piknik ve neşeli müzikler eşliğinde keyifli bir pazar programı garanti ediyor. Temmuz ayında başlayan, ağustos ve eylül ayları boyunca da her pazar Lifepark'ta devam edecek olan "Ormanda Caz ve Piknik" etkinliğinde; Kerem Görsev Trio, Melis Sökmen, Elif Çağlar, Duygu Mühürdar, Dolunay Obruk, Tuncay Çağıl Jazz Band, Barbaros, Elif Sancez ve Lo Loco Latin Jazz Band sahne alacak.