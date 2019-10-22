Son Dakika Haberleri: Yasemin Özilhan: Oyunculuğu özledim!
Son Dakika Magazin Yasemin Özilhan: Oyunculuğu özledim!

Yasemin Özilhan: Oyunculuğu özledim!

1 saat önce

Bir giyim markasının lansmanına katılan Yasemin Özilhan aile yaşamını anlattı.

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Bir giyim markasının lansmanına katılan Yasemin Özilhan aile yaşamını anlattı. 2 kızı olan Özilhan, oyunculuğu özlediğini ancak çocukları için fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

#YaseminÖzilhan

Yasemin Özilhan: Oyunculuğu özledim!

Yasemin Özilhan, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:01 
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