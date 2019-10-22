Yasemin Özilhan: Oyunculuğu özledim!
1 saat önce
Bir giyim markasının lansmanına katılan Yasemin Özilhan aile yaşamını anlattı.
Bir giyim markasının lansmanına katılan Yasemin Özilhan aile yaşamını anlattı. 2 kızı olan Özilhan, oyunculuğu özlediğini ancak çocukları için fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:01
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