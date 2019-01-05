Yasemin Şefik Yeni Yılı Kahkahalarla Karşılıyor!

Şefik, "Ne Münasebet" adlı tek kişilik gösterisiyle hem İstanbul hem de Ankara'da sahne alacak.

Yasemin Şefik, bir acayip gösterisi 'Ne Münasebet'le hem ünlü dünyasının bilinmeyenlerini anlatacak hem de çok güldürecek. Şefik aşkı, arkadaşlığı, flörtü, ünlüleri ve daha fazlasını kendine has mizahıyla anlatacak.

BKM Mutfak Çarşı'da ve Gaga Play Ankara'dagerçekleştirilecek olan gösterilerin biletleri Biletix ve Mobilet'te!

Ne Münasebet: Beni Bilirsin! Arkandan Konuşmam!

17 Ocak Perşembe BKM Mutfak Çarşı – Yasemin Şefik/Ne Münasebet – 20:00

24 Ocak Perşembe Gaga Play Ankara - Yasemin Şefik/Ne Münasebet – (Kapı Açılış 20:30 – Etkinlik 21:00)

31 Ocak Perşembe BKM Mutfak Çarşı – Yasemin Şefik/Ne Münasebet – 20:00