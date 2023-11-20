 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, ikiz bebeklerine babalarının isimlerini koyacak - Son Dakika

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, ikiz bebeklerine babalarının isimlerini koyacak

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, mutlu bir evlilik yaşamaktadır. 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen çift, şimdi de ikiz bebek beklemenin heyecanını yaşıyor. Bebeklerine, babalarının isimleri olan İbrahim ve Sinan isimlerini vereceklerini belirtti.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, ikiz bebeklerine babalarının isimlerini koyacak
20.11.2023 07:51  - Güncelleme: 07:55

Uzun süre aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıss çifti 2021 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak mutlu bir şekilde yaşayan ikili, şimdilerde ikiz bebek bekliyor. Çift, bebeklerine babalarının isimleri olan İbrahim ve Sinan adını verecek.

DOĞUM OCAK AYINDA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Yasemin şefkatli, ikizlerin ocak ayında doğacağını ve isimlerinin belli olduğunu söylemişti. Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacak. İkiz bebekler İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin isimlerini taşıyacak.

Annelik heyecanı yaşayan 31 yaşında Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından karnı burnunda pozları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İşte Yasemin Şefkatli'nin bazı pozları...

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, ikiz bebeklerine babalarının isimlerini koyacak - Son Dakika


Son Dakika
00:29 Moskova Belediye Başkanı: İHA saldırısı Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi
23:31 Gazze'deki çocuklar için sokaklara inen yüzlerce Amerikalı, Beyaz Saray'a yürüdü
23:25 Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geliyor
22:55 Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 87 kişi Mısır'a ulaştı
22:43 İsrail ordusunun Gazze işgalinde 13 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti
22:23 AFAD, çok sayıda ili turuncu ve sarı kodla uyardı
21:27 Olumsuz hava şartları eğitimi vurdu: Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
21:16 Manisa'da asansörde ölü bulunan anne ve kızın en yakınındaki isim gözaltında
20:25 Şiddetli sağanak, fırtına ve kar İstanbul'u esir aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2023 08:00:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, ikiz bebeklerine babalarının isimlerini koyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement