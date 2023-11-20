Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, ikiz bebeklerine babalarının isimlerini koyacak

Uzun süre aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıss çifti 2021 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak mutlu bir şekilde yaşayan ikili, şimdilerde ikiz bebek bekliyor. Çift, bebeklerine babalarının isimleri olan İbrahim ve Sinan adını verecek.

DOĞUM OCAK AYINDA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Yasemin şefkatli, ikizlerin ocak ayında doğacağını ve isimlerinin belli olduğunu söylemişti. Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacak. İkiz bebekler İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses, Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin isimlerini taşıyacak.

Annelik heyecanı yaşayan 31 yaşında Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından karnı burnunda pozları paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İşte Yasemin Şefkatli'nin bazı pozları...