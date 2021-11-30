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Yasemin Yalçın Tiyatrosu, Taşköprü'de sahne aldı - Son Dakika

Yasemin Yalçın Tiyatrosu, Taşköprü'de sahne aldı

30.11.2021 15:30
Yasemin Yalçın Tiyatrosu, Taşköprü'de sahne aldı

Yasemin Yalçın Tiyatrosu, "Emlakçıyı Beklerken" isimli iki perdelik tiyatro oyunu ile Taşköprülülerle buluştu.

Yasemin Yalçın Tiyatrosu, "Emlakçıyı Beklerken" isimli iki perdelik tiyatro oyunu ile Taşköprülülerle buluştu.

Taşköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonunda Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde ücretsiz sahnelenen oyunu Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, daire amirleri ile sanatseverler izledi.

Tiyatro oyuncusu İlyas İlbey, oyunun ardından yaptığı konuşmada, Kastamonu sevdalısı bir insan olduğunu belirterek, "43 yıllık profesyonel sanat hayatımda ilk kez memleketimde sahne almaktan büyük mutluluk duydum. Bizi hemşehrilerimizle buluşturan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'a teşekkür ediyorum." dedi

Çatal da Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun tüm oyuncularına gösterdikleri performans ve oyunculuktan dolayı ilçe halkı adına teşekkür etti.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çatal, salgın kaynaklı ara verdikleri kültür sanat alanındaki faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Abdullah Çatal, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasemin Yalçın Tiyatrosu, Taşköprü'de sahne aldı - Son Dakika


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