Yasemin Yılmaz kimdir? Yasemin Yılmaz kaç yaşında, mesleği nedir? Yasemin Yılmaz biyografisi!

Yoğun ilgiyle izleyen Doya Doya Moda yarışma programı TV8'de yayınlanıyor. Programın jüri üyelerinden Yasemin Yılmaz kimdir ve mesleği nedir merak ediliyor. Yasemin Yılmaz'ın mesleği seyirciler tarafından araştırılıyor. Yasemin Yılmaz kaç yaşında ve kim olduğu gündeme geliyor. Yasemin Yılmaz kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Yasemin Yılmaz kaç yaşında? Yasemin Yılmaz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YASEMİN YILMAZ KİMDİR?

Yasemin Yılmaz 1995 yılında doğmuştur. Yasemin Yılmaz 27 yaşındadır. TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının yeni sezon hayatında jüri üyeliği yapan Yılmaz, Türkiye'de ve yurtdışında birçok defileye katılmıştır. Yasemin Yılmaz, 2020 yılında 2020'nin en iyi çıkış yapan tasarımcısı ödülünü almıştır.

YASEMİN YILMAZ INSTAGRAM HESABI

Yasemin Yılmaz Instagram hesabı "babgal" 41 bin takipçisi bulunuyor.