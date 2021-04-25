Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor - Son Dakika

Yaşı ilerliyor ama bedeni hep çocuk kalıyor

Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm hastası 14 yaşındaki Harun, 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip

Bacaklarını kullanamadığı için tek isteği eliyle kullanabilecek bir akülü araba olan Harun, en büyük derdininse yaşıtlarının kendisiyle alay etmesi olduğunu söyledi

Harun Kaya: "Küçüksün diye alay ediyorlar. Üzülüyorum"

ANTALYA - Antalya'da doğuştan Fanconi Bickel Sendromu (glikojen depo hastalığı) ve raşitizm hastası 14 yaşındaki Harun Kaya, 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip. Bacaklarınını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemikleri kırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Harun'un en büyük derdi; yaşıtlarının kendisiyle alay etmesi, tek isteğiyse eliyle kullanabileceği akülü bir araba.

Kepez ilçesinde yaşayan Yunus - Felek Kaya çiftinin dört çocuğundan en büyüğü Harun Kaya, 5 aylıkken karın şişliği sebebiyle gittiği hastanede Fanconi Bickel Sendromu ve Raşitizm teşhisi kondu. Bağırsaklarında yaşadığı sorunlardan dolayı da 3 kez ameliyat geçiren Harun, ilerleyen yıllarda vücut kemiklerinde gelişim sağlayamadı. Bacaklarını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemikleri kırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan talihsiz çocuk, şuanda 14 yaşında olmasına karşın 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip. Maddi durumu iyi olmayan ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Harun'un en yakın arkadaşları, kendisinden büyük gösteren kız kardeşleri. Harun'un tek isteği ise eliyle kullanabileceği akülü bir araba.

"Küçüksün' deyip benimle alay ediyorlar"

Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Harun Kaya, şuanda ailesinin kendisini bebek arabasıyla gezdirmek zorunda olduğunu ancak dileğinin yaşıtları gibi dışarıda oyun oynamak olduğunu söyledi. Hayatında bir kez geçtiğimiz yıl yürüyebildiğini anlatan Harun Kaya, ardından tekrar ayağa kalkabilecek gücü bulamadığını anlattı. Kaya yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini de aktararak, " Arkadaşlarım çıkıyor, ben çıkamıyorum. Üzülüyorum. Dışarı çıktığımda da küçüksün deyip benimle alay ediyorlar" dedi.

"Onu taşırken ayakları kırılabilir"

Kaya'nın kız kardeşleri de, ağabeylerinin durumuna çok üzüldüklerini belirterek, "Onu aşağı götüremediğimiz için üzülüyoruz. Çünkü taşıdığımızda ayakları kırılabilir. Ağabeyim bizimle oynayamıyor. Biz yanına gidip onunla oyun oynuyoruz" diye konuştu.