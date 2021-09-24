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Yaşı kadar suç kaydı çıktı - Son Dakika

Yaşı kadar suç kaydı çıktı

24.09.2021 20:24

- Yaşı kadar suç kaydı çıktı 39 yaşında 39 suç kaydı olan hükümlü JASAT'ın takibi sonucu yakalandı Denizli'de 39 olan yaşı kadar suç kaydı bulunan ve 2011 yılında işlediği hırsızlık, beldede sahtecilik suçundan dolayı 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT'ın takibi sonucu yakalandı.

- Yaşı kadar suç kaydı çıktı

39 yaşında 39 suç kaydı olan hükümlü JASAT'ın takibi sonucu yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de 39 olan yaşı kadar suç kaydı bulunan ve 2011 yılında işlediği hırsızlık, beldede sahtecilik suçundan dolayı 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT'ın takibi sonucu yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, 2011 yılında işlediği hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı hakkında yaklaşık 15 yıl hapis cezası bulunan Selim S. isimli hükümlünün yerini tespit etti. Müşterek yapılan başarılı operasyon sonucu hükümlü, saklandığı delikten kıskıvrak yakalandı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu hap ele geçirilirken, yaşı kadar hakkında suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında hükümlü adliyeye sevk edildi.

Yaşı kadar suç kaydı çıktı
Yaşı kadar suç kaydı çıktı
Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Jandarma, Denizli, JASAT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşı kadar suç kaydı çıktı - Son Dakika


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