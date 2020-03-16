Yaşı küçük çocuklara tuzağı siber polisi engelledi - Son Dakika

Samsun'da kadın adı ve ufaklık rumuzu kullanarak yaşı küçük çocuklara ve erkeklere cinsel içerikli chat kanallarından tuzak kurduğu iddia edilen bir kişi siber polisi tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları titiz çalışmalarında Skype ve cinsel içerikli chat kanallarında 2018 yılından itibaren kendini "Tuğçe Sever" veya "Samsun Ufaklık" gibi rumuzlar kullanarak yaşı küçük çocukları ve erkekleri ağına düşürmeye çalıştığı iddia edilen A.S (38) bugün İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı.



A.S.'nin Skype ve cinsel içerikli chat kanallarında "Tuğçe Sever" adlı "Samsun Ufaklık" gibi rumuzlar kullanarak yaşı küçük çocukları ve erkekleri paylaştığı, yaşı küçük çocuk porno resimleri ve videoları ile ağına düşürmeye çalıştığı, chat kanallarında tanıştığı kişilere kendisini küçük çocuk olarak tanıttığı, bu şekilde sohbet ettiği kişileri tuzağına düşürmeye çalıştığı tespit edildi.



Siber polisi şahsın ikametinde cep telefonu, laptop, flash bellek gibi dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.



Polisteki sorgusu tamamlanan A.S., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN