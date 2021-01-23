Yaşımı soruyorsanız, 66!

Moda dünyasının geçip giden yıllara meydan okuyan ismi için takvim yaprakları sadece küçük bir ayrıntı. Dört yıl sonra 70 yaşına girecek olan model, ailesiyle çıktığı tatilde ne bedenini ne de ruhunu zamana teslim etmemeye kararlı olduğunu gözler önüne serdi.1970'lerin en gözde modellerinden biri olan Christie Brinkley, geleneği bozmadı ve yeni yılın ilk tatili için Turks and Caicos adalarını tercih etti. Orada tatilin keyfini çıkarırken çekilen pozlarını da Instagram sayfasında paylaştı Brinkley.66 yaşındaki üç çocuk annesi Brinkley, kısa bir şort ve bikini üstüyle çekilen bir pozuna Instagram sayfasında yer verdi. Geçen yıl Swimsuit Bikini Özel Sayısı için yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçen Brinkley'in takipçileri bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.Christie Brinkley kariyerine 1970'lerde başladı. Sports Illustrated bikini özel sayısı ile üne kavuştu. Üç kez bu derginin kapak pozunu vererek tarihe geçti. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Brinkley bugüne kadar dört kez evlendi.İlk evliliğini 1973 ile 1981 arasında François Allaux ile yaptı Daha sonra 1985 ile 1994 arasında ünlü şarkıcı Billy Joel ile evlendi. Richard Taubman ile yaptığı üçüncü evliliği 1994 ile 95 arasında sürdü. 1996'da evlendiği Peter Cook'tan da 2008 yılında boşandı.Christie Brinkley'in bu evliliklerinden üç tane çocuğu bulunuyor. Billy Joel ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alexa Ray ve Peter Cook'tan dünyaya gelen Jack Paris ile Sailor Lee.