Yasin 25 Yıl Sonra İlk Kez Ayağı Kalktı!

27 yaşındaki Yasin Büyüksanık, doğuştan Serebral Palsi hastası. Yaşlı anne-babasının desteği ile hayatını devam ettiren Yasin, hareket kısıtlılığı çekiyor ve yürüyemiyor. Fonksiyon kazanmak için kol ve bacaklarından 4 farklı ameliyat geçiren genç adamı, hastalığının getirdiği zorluklar asla yıldırmadı.

27 yaşındaki Yasin Büyüksanık, doğuştan Serebral Palsi hastası. 8 aylıkken fark edilen hastalığı nedeniyle hareket kısıtlılığı çeken ve yürüyemeyen genç adam, yaşlı anne-babasının desteği ile hayatını devam ettiriyor.

Hastalığı Asla Yıldırmadı

Hastalığının getirdiği zorlukların asla yıldıramadığı Yasin, Ayaksız Ayakta Kalma" ve "Gönül Dili" adında 2 kitap yazdı. 4 sene önce Pendik Belediyesi'nin düzenlediği bir tiyatroda rol de alan Yasin, sanatsal ve kültürel etkinlikler ile ilgilenmeyi, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor. Büyüksanık, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu'nun gerçekleştirdiği 3 ameliyat sonrasında, destek alarak da olsa ayakta durabilir ve elleriyle bacaklarını daha rahat kullanabilir hale geldi. 25 yıl sonra ilk kez ayakta durabilen Serebral Palsi hastası genç adam, son ameliyatını ise 17 Kasım'da sol eli için oldu.

"Yeni Elimle 3. Kitabımı Yazmak İstiyorum"

Ameliyat sonrası elini daha rahat kullanabilecek olan Yasin, bu eliyle 3. kitabını yazmak istiyor. "İnsanlar arasında empati eksikliği var. Ben kitaplarımla insanlar arasında bir bağ kurmak istiyorum. Bana elim ve ayağım ile yürek olan, bana değer katan Cengiz Hoca'ma her şey için çok teşekkür ediyorum. Kendisi benim manevi ailem gibi, onu çok seviyorum" şeklinde konuşan Büyüksanık, kendisini bu alanda daha da geliştirip Dünyaya kalemi ile bir iz bırakmak istediğini söylüyor.

"Serebral Palsi Hastalarının Topluma Kazandırılması Lazım"

Serebral Palsi'yi, "SP, gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür bozukluğudur. Bulaşıcı bir hastalık değildir.Bütün Serebral Palsi hastalarında zeka etkilenecek diye bir kural yoktur" şeklinde açıklayan Çabukoğlu ise, "Yasin, böyle bir rahatsızlık içinde vücudunun el verdiği ölçüde kendi ayaklarının üzerinde durabilen, yaşamdan kopmamış birisidir. Normal yaşantısını tekerlekli sandalye ile sürdüren bir kişinin, destekli de olsa ayağa kalkması; sağlığı ve genel yaşantısı açısından büyük bir şeydir. Biz bu ameliyatları Yasin'in el ve ayaklarına fonksiyon kazandırmak için yaptık. Hasta, eskisine göre daha rahat hareket edebiliyor. Yasin, çok sosyal birisi. Bu anlamda, Serebral Palsi hastalarına güzel bir örnek oluyor. Türkiye'de çok fazla SP hastası var.Çoğu Serebral Palsi hastamız, hayattan kopuyor. Biz dışarıya çıkıp gezdiğimiz zaman çok fazla SP'li hasta görmüyoruz. Bu çocukların topluma kazandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.