Yasin Aşkın Yıldırım, güven tazeledi - Son Dakika

Kars'ta 2021 yılında görev alacak Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan Yasin Aşkın Yıldırım, yeniden mütevelli heyetine seçildi.

Mütevelli Heyetine seçilen Yasin Aşkın Yıldırım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla hizmetlerini sürdüreceğini belirtti. Yıldırım, "Bizi tekrar bu göreve layık gören STK Başkanlarına teşekkür eder, Kars halkına layık olmaya çalışacağım" dedi. - KARS