Yasin Asma "Gözlerini Kapatmadan Göremezsin" adlı kitap çıkardı - Son Dakika

Yasin Asma "Gözlerini Kapatmadan Göremezsin" adlı kitap çıkardı

01.04.2021 10:02
Yasin Asma

Siyasetten sosyal hayata birçok konuda gündeme gelen ALS hastası Yasin Alma sadece gözlerini kullanarak kitap yazdı.

Türkiye'nin Yakından tanıdığı ve Gerek 15 Temmuz da darbe karşıtı paylaşımlarıyla, gerek solunum cihazıyla dünyada bir ilke imza atarak milletvekili adaylığını koyarak engelli insanlara örnek olan Yasin Asma bu sefer de gözleriyle 6 ayda tamamladığı "Gözlerini Kapatmadan Göremezsin" adlı şiir kitabıyla gündem oldu. Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası Yasin Asma dinamik ve pozitif yaşamıyla dikkat çekiyor.

Türk halkının Gönlünü kazanan Yasin Asma"Tüm engellere rağmen hayata her haliyle tutunmaya çalışan, herkese pozitif enerji veren bir insan" olarak biliniyor. Yasin Asma, hayata karşı umudunu asla yitirmediğini belirterek ALS hastaları ve genel olarak engellilerin sorunlarına çözüm üretmek için 2018 Yılında 27. Dönem Adana Ak parti milletvekili adaylığını ilan etmiş. Bu çerçevede Ankara'ya mülakata katılmak üzere gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasin Asma'nın adaylığı ile ilgili kendilerini yormak istemediklerini ifade ederek bu girişiminden dolayı Yasin Asma'yı tebrik etmiş örnekliği için teşekkür etmişti.

Yasin Asma 'Gözlerini Kapatmadan Göremezsin' adlı kitap çıkardı

Yasin Asma Türkiye'nin önemli atılım ve gelişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin uzun vadede Avrupa Parlamentosu'nun önemli bir üyesi olarak en büyük sandalye sahibi olacağını söyleyerek geniş serbest dolaşım hakkına sahip olacağını söyledi.

Yasin Asma 'Gözlerini Kapatmadan Göremezsin' adlı kitap çıkardı

Türkiye'nin uzaya gitmesinin küresel bir güç haline getireceğini vurguladı. Yakın bir gelecekte Türkiye'nin savaş gemisine kavuşacağını söyleyen Asma "Milletvekili olamamış olsam da Sayın Cumhurbaşkanım bilsin ki partime, milletime ve ülkeme hizmet etmeye devam ediyorum" dedi. Yasin Asma Türkiye'nin uzaya göndereceği astronotun Türkçe adı ile ilgili "Alpevren" "Göktürk" ve "Saygın" isimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu isim kampanyasına katkı sunup desteklediğini söyledi.

Yasin Asma, önümüzdeki seçimlerde yer almayacağını açıklayarak 2023 hedeflerine doğru kendi çapında Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Yasin Asma 'Gözlerini Kapatmadan Göremezsin' adlı kitap çıkardı

YASİN ASMA KİMDİR?

Yasin Asma 1971 yılında Mardin'in Midyat ilçesine bağlı şirin bir köy olan "Yolbaşı" köyünde Dünyaya geldi ve ailesiyle 1974'te İskenderun'a yerleşti.

Yasin Asma 2005 yılına kadar İskenderun'da yaşamış. İlk ve orta öğrenimini İskenderun Cumhuriyet Lisesi'nde tamamlamıştır. Okul bittikten sonra Uluslararası Ham Petrol Taşımacılığı, Toplu Taşıma, Sebze Meyvecilik, Muzculuk, İnşaat Sektörü'nde formenlik, Adana'da Reklam ve Tanıtım gibi çeşitli sektörlerde önemli işlere imza atmıştır.

2012 yılında her şeyin çok iyi gittiği sırada ansızın sol ayak topuğundaki hafif güç kaybı Yasin Asma'yı hastane koridorlarının müdavimi haline getirmiştir. Çünkü teşhisi uzun süren, yorucu, sıkıcı, uzun gözleme dayalı, insanı ürküten ve insanoğlunun yıllarca uykularını kaçırıp uzun yıllar geceleri uyutmayacak olan ALS hastalığı ile tanışmıştır. Doktorlardan edindiği bilgiye göre kısa bir süre içerisinde bütün hareket kabiliyetini yitirecek, bu da yetmezmiş gibi ciğer ve diyafram iflas edip akabinde nefes alabilmesi için boğazına bir delik açılacak, konuşamayacak, yemek yiyemeyecek, boynunu tutamayacak, yani hayati fonksiyonlarını büyük oranda kaybederek sadece gözlerini oynatabilecekti.

Yasin Asma 'Gözlerini Kapatmadan Göremezsin' adlı kitap çıkardı

Hastalığının ilerleyen süreçlerinde Yasin Asma, hastalığına karşı oldukça dirençle yaklaştı ve gözlerini oynatabildiği için Allah'a şükretti ve insanları sahip oldukları "gerçek zenginliğin" farkına varması için uyarı, telkin ve tavsiyelerde bulundu. Bu manada tıklanma rekoru kıran "Kim Milyoner Olmak İster" adlı makalesi oldukça dikkat çekicidir.

Yasin Asma 2012 den bu yana yaklaşık 10 yıldır ALS hastası olarak dolu dolu mutlu bir yaşam sürüyor. Müz-san (Müzisyen ve Sanatçılar Federasyonu) onursal başkanlığını yürüten Yasin Asma gazetelerde köşe yazıları ve makaleler kaleme alıyor. Kitaplar yazıyor ve sosyal sorumluluklar üstleniyor.

Asma, sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanıyor. Alanıyla ilgili reklam, tanıtım ve grafik çalışmaları yapmaya devam eden Yasin Asma, özel donanımlı göz bilgisayarı ile yazmış olduğu "Gözlerini Kapatmadan Göremezsin" isminde bir şiir kitabı bulunuyor. Yasin Asma yılmadan Web sitesi ve grafik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Yasin Asma evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yasin Asma Gözlerini Kapatmadan Göremezsin adlı kitap çıkardı

ALS hastalığı, ALS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yasin Asma 'Gözlerini Kapatmadan Göremezsin' adlı kitap çıkardı - Son Dakika


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