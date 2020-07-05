'Yasın beş evresi teorisi' nasıl gelişti, hangi alanlara uyarlandı?

İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme... Bunlar yasın beş evresi olarak biliniyor. Yaşadığımız üzücü olaylarda çoğu insanın bu aşamalardan geçtiği varsayılıyor.

Öyle ki büyük şirketlerin bile yapacakları önemli değişikliklerde bu evreleri gözeterek adım attığı söyleniyor.

Koronavirüs salgını sürecinde de duygu dünyamızda bu aşamalardan geçtiğimize işaret eden bir mülakat büyük ilgi gördü.

Peki herkes üzüntüyü, yası aynı şekilde mi yaşar?

İsviçreli psikiyatrist Elisabeth Kübler-Ross 1969'da yayımlanan