Yasin Börü davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 25 sanık yönünden yeniden görülen davada 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 suça sürüklenen çocuğa 23'er yıl hapis cezası verildi, 3'ü firari 6 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık beraat etti.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te 'Kobani olayları' bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 24 Nisan 2017'de sonuçlandı. Aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 41 sanıktan 16'sına 5'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine 5'şer kez müebbet, 7'sine değişen yıllarda hapis cezası verilirken, 13 kişinin beraatına, firari olmaları nedeniyle Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyalarının ise ayrılmasına karar verildi.