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Yasin Börü davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Yasin Börü davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

25.06.2021 17:15
Yasin Börü davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

DİYARBAKIR'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 25 sanık yönünden yeniden görülen davada 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 suça sürüklenen çocuğa 23'er yıl hapis cezası verildi, 3'ü firari 6 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık beraat etti.

DİYARBAKIR'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 25 sanık yönünden yeniden görülen davada 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 suça sürüklenen çocuğa 23'er yıl hapis cezası verildi, 3'ü firari 6 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık beraat etti.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te 'Kobani olayları' bahane edilerek düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 24 Nisan 2017'de sonuçlandı. Aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 41 sanıktan 16'sına 5'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine 5'şer kez müebbet, 7'sine değişen yıllarda hapis cezası verilirken, 13 kişinin beraatına, firari olmaları nedeniyle Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyalarının ise ayrılmasına karar verildi.

YARGITAY, 22 SANIK YÖNÜNDEN KARARI BOZDUSanık ve mağdur avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya, istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını hukuka uygun buldu. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, geçen yıl Nisan ayında 'canavarca hisle ve eziyet ederek kasten öldürmek' suçundan ceza verilen 21 sanık ile beraat alan Hüseyin Okçu hakkındaki kararı bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamında, Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 22 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİYargıtay'ın bozma kararı sonrası 3'ü firari 25 sanığın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 21'i tutuklu 22 sanık ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında 21 sanığın 'çocuğu canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. 1 sanığın beraatını talep eden savcı, firari 3 sanığın da dosyasının ayrılması yönünde görüş bildirdi.15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETMahkeme heyeti Sedat Çoban, Mecnun Akkoyun, Uğur Doğanay, Abdurrahim Pamuk, Mehmet Şah Yüce, Ali Güler, Ümit Doğanay, Ahmet Taylan, Hasan Uyanık, Burhan Dicle, Ali Karakurt, Cevher Türk, Mehmet Çağlar, Resul Savur ve Remzi Özşan'a, 'çocuğu canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Suça sürüklenen çocuk sanıklar Yılmaz Oğurlu, Ahmet Selçuk ve Ali Kaya'ya ise aynı suçtan 23'er yıl hapis cezası verildi. Firari sanıklar Cihan Yıldız, Rıdvan Baş, Mustafa Daşçi ile mazeret bildiren sanıklar Erkan Balaban, Ferdi Gül ve Mazlum İçli'nin dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Hüseyin Okçu'nun ise delil yetersizliğinden beraatına hükmedildi.


Ağırlaştırılmış Müebbet, Diyarbakır, Yargıtay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasin Börü davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika


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