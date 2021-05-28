Yasin Börü davasında 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, 6-7 Ekim 2014'te 'Kobani olayları' bahane edilerek, yapılan gösteriler sırasında Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 25 sanık yönünden tekrar görülen davada savcı, mütalaasını açıkladı. 20 sanığın 'çocuğu canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi, 2 sanığın beraati, firari 3 sanığın ise dosyasının ayrılması istendi.

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 24 Nisan 2017'de sonuçlandı. Aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 41 sanıktan 25'i, hapis cezasına çarptırılırken 13 kişinin beraatine, o tarihte firari olmaları nedeniyle Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyalarının ise ayrılmasına karar verildi.

YARGITAY, 25 SANIK YÖNÜNDEN KARARI BOZDUSanık ve mağdur avukatlarının, mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine dosya, istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi , karara yapılan itirazları esastan bozarak, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını uygun buldu. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, geçen yıl Nisan ayında 'canavarca hisle ve eziyet ederek kasten öldürmek' suçundan ceza verilen 24 sanık ile beraat alan Hüseyin Okçu hakkındaki kararı bozdu. Yargıtay'ın bozma ilamında, Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu belirtilerek, 24 sanığın bu suçu çocuğa karşı işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. 20 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU İSTEMİ

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası 25 sanığın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 21'i tutuklu 22 sanık ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki görüşünü açıklamasını için cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, mütalaasında 20 sanığın 'çocuğu canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapsini istedi. 1'i tutuklu 2 sanığın delil yetersizliğinden beraatini isteyen savcı, firari 3 sanığın da dosyasının ayrılmasını talep etti. Mütalaanın ardından sanık ve avukatları, savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Süre taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.