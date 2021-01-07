Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'nün müşteki beyanı Kobani iddianamesinde Açıklaması - Son Dakika

Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'nün müşteki beyanı Kobani iddianamesinde Açıklaması

07.01.2021 21:09
Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'nün müşteki beyanı Kobani iddianamesinde Açıklaması, System.String[]

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaylar sırasında öldürülen Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'nün ifadesine yer verildi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaylar sırasında öldürülen Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'nün ifadesine yer verildi.

Baba Fikri Börü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki sıfatıyla yer aldı.

6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü'nün ilk çocuğu olduğunu belirten Börü, oğlunun olay tarihinde Gaffar Okan Anadolu Lisesi 3. Sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ettiğini anlattı.

Oğlu Yasin'in 7 Ekim'de "Dışarıda çok fakir insan var. Bu insanlara kurban eti dağıtmamız lazım. Ben öğlenden sonra kurban eti dağıtmaya gideceğim." dediğini aktaran Börü, kendisinin de kurban bayramı ziyareti için akraba ve komşularına gittiğini, döndüğünde oğlunun evde olmadığını, bunun üzerine oğlunu aradığını fakat ulaşamadığını kaydetti.

"Çocuğumun yüzü tanınmaz haldeydi"

Fikri Börü, oğlu Yasin'in bir yerde kaldığını düşündüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"8 Ekim günü sabah bir haber gelmeyince ben ve akrabalarım Yasin'i aramaya başladık. Telefonu yine cevap vermiyordu. Öğlene kadar aradık yine haber alamadık. Daha sonra belki gözaltına alınmıştır düşüncesi ile Emniyet Müdürlüğü ve karakollara bakmamıza rağmen haber alamadık. Geceye kadar aradık fakat kendisine bir türlü ulaşamadık. 9 Ekim'de en son kendi imkanlarımla Dicle Üniversitesi Hastanesine gittim belki bir haber alırım düşüncesiyle baktım. İlk etapta bir haber alamadım. Orada bulunanlar bana 'Belki morgda olabilir çünkü birkaç kişinin tespiti yapılamadı.' dediler. Ben de hastane morguna gittiğimde oradaki görevliler bana bir tane genç bir çocuğun olduğunu buna bakmamı istediler. Teşhis için morga girdiğimde çocuğumun yüzü tanınmaz haldeydi. Çocuğumu üzerindeki elbiseden ve sol ayağında bulunan bir ben vardı, buradan tanıdım. Daha fazla bu duruma dayanamayınca orada baygınlık geçirdim. Daha sonra yakın akrabalarıma haber verdim.

Çevreden duyduğuma göre oğlum Yasin, Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde kurban eti dağıtırken olaylar başlamış. Orada bulunan kalabalık örgüt grubu, benim çocuğumu ve arkadaşlarını 'IŞİD'çi' diye darbetmişler. Daha sonra da çocuğum ve arkadaşları buradan kaçıyor bir apartmana sığınıyor. Burada da çocuğumu ve arkadaşlarını tekrar yakalayarak hunharca insanlık dışı bir şekilde öldürüyorlar."

"Oğlumun ölümüne sebep olanlardan davacıyım"

Saldırıyı yapanların örgüt taraftarı olduğunu kaydeden Fikri Börü, "Bu olayları bu dereceye getiren basın yayın, medya kuruluşları aracılığı ile açıklama yaparak insanları ayaklandıran Selahattin Demirtaş, Zübeyde Zümrüt, Gültan Kışanak ve daha tanımadığımız insanlardır. Oğlumun ölümüne sebep olan bu şahıslar çağrılar yaparak, insanları sokağa dökerek olaylara sebep olan ve azmettiren, ismini verdiğim şahıslardır." ifadelerini kullandı.

Börü, oğlunun ölümüne sebebiyet veren şahıslardan davacı olduğunu, kimseyle uzlaşmak istemediğini, oğlunun telefonunun halen kayıp olduğunu, bu telefonun oğlunu katleden şahıslarda olabileceğini belirtti.

Oğluna ait cep telefonunun bulunmasını istediğini ifade eden Börü, "Oğlumun telefonu kim almışsa öldürülmesine sebep olan kişilerdir." beyanında bulundu.

Kobani, Ankara, Ekim, Börü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'nün müşteki beyanı Kobani iddianamesinde Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Denizin dibinde yüzlerce ay denizanası görüntüledi ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde kaleyi içten fethetti! Exxen detayı dikkat çekti
F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum         
21:27
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti         
20:57
Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi         
20:29
Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında koronavirüs aşısı görüşmesi Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında koronavirüs aşısı görüşmesi         
20:03
Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu         
18:57
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi         
18:09
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 21:49:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasin Börü'nün babası Fikri Börü'nün müşteki beyanı Kobani iddianamesinde Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei