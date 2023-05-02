Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatan film 3 Mayıs'ta yayında!

6-8 Ekim provokasyonu neticesinde kurban eti dağıtırken vahşice katledilen şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının hikayesini anlatmak için hazırlamış olduğumuz "6-8 Ekim" adlı internet sineması, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de "Kanlı Ekim" Youtube hesabımızdan ve diğer sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

"İNANCIMIZ TAMDIR"

'6-8 Ekim Filmi Yapım Koordinatörlüğü' tarafından yapılan açıklamada "Şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının mazlumca katledilişi ile alakalı sinemamızı izleyerek ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağınıza inancımız tamdır. İnternet sinemamız ile alakalı sunmuş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.