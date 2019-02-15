Son Dakika Haberleri: Yasin Erdoğan İle Korem Büyümeye Devam Ediyor

Yasin Erdoğan İle Korem Büyümeye Devam Ediyor

18 dakika önce

1987 senesinde Koray Gönensin tarafından kurulan Korem'in yüzde 50 hissesini satın alan Yasin Erdoğan, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Yasin Erdoğan İle Korem Büyümeye Devam Ediyor, System.String[]

Korem dış ticaretin yüzde 50 hissesini satın alarak ortak olan iş adamı Yasin Erdoğan ile danışmanlık sektörü 2019 yılında atağa geçti.

30 yılı aşkın bir süredir dış ticaret sektöründe gösterilen başarılar, ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip olan ekonomist iş adamı Yasin Erdoğan'ın katılımıyla ulusal ve uluslararası danışmanlık ve yönetim organizasyonuna dönüştü. Büyüme verisindeki tek olumsuzluk, yan dış talebin katkısındaki düşüş olduğunu belirten Yasin Erdoğan, kurumsal ve ulusal tecrübesiyle tüm kadro ve portföyünü Korem'e taşıyarak yeni organizasyonuyla büyük projelere imza atmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, 'Büyümeye devam eden, Türkiye 2023 vizyonuna bağlı olarak ülkemize ve milletimize olan bağlılığımızı uzun yıllara dayanan engin tecrübe ve referanslarımız ile ülkemizin kurumlarının hizmetine sunmaktayız' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:31 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu Telefon Kazandığını Sanan Vatandaş, Paketten Su Şişesi Çıkınca Şaşkına Döndü

Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:49:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasin Erdoğan İle Korem Büyümeye Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]