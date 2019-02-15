Yasin Erdoğan İle Korem Büyümeye Devam Ediyor
18 dakika önce
1987 senesinde Koray Gönensin tarafından kurulan Korem'in yüzde 50 hissesini satın alan Yasin Erdoğan, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
Korem dış ticaretin yüzde 50 hissesini satın alarak ortak olan iş adamı Yasin Erdoğan ile danışmanlık sektörü 2019 yılında atağa geçti.
30 yılı aşkın bir süredir dış ticaret sektöründe gösterilen başarılar, ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip olan ekonomist iş adamı Yasin Erdoğan'ın katılımıyla ulusal ve uluslararası danışmanlık ve yönetim organizasyonuna dönüştü. Büyüme verisindeki tek olumsuzluk, yan dış talebin katkısındaki düşüş olduğunu belirten Yasin Erdoğan, kurumsal ve ulusal tecrübesiyle tüm kadro ve portföyünü Korem'e taşıyarak yeni organizasyonuyla büyük projelere imza atmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, 'Büyümeye devam eden, Türkiye 2023 vizyonuna bağlı olarak ülkemize ve milletimize olan bağlılığımızı uzun yıllara dayanan engin tecrübe ve referanslarımız ile ülkemizin kurumlarının hizmetine sunmaktayız' dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:31 Kaynak: Bültenler
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