Son Dakika Haberleri: Yasin Erdoğan: Ülkemiz Büyümeye Devam Ediyor

Yasin Erdoğan: Ülkemiz Büyümeye Devam Ediyor

24 dakika önce

Bir çok gazete vedergilerdeki ekonomi bültenlerinin önde gelen isimlerinden ünlü ekonomist Yasin Erdoğan, 2018 ve 2019 yılının ilk ayındaki değerlendirme toplantısında konuştu.

Yasin Erdoğan: Ülkemiz Büyümeye Devam Ediyor, System.String[]

Yasin Erdoğan, yaptığı açıklamada "Gün geçtikçe ülke ekonomimizi daha hızlı gelişmesi için bilgilerimizi ve tecrübelerimizi okurlarımızla paylaşıyorum. Tek hedefim daha fazla istihdam sağlamak ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır" dedi.

Turizm, ulaşım, enerji gibi daha birçok sektörde hizmet veren firmaların 2018 ve 2019 yılında büyüme ve cirolarında artış sağladığını belirtti.

Türkiye'nin sanayileşerek büyüdüğünü belirterek, bunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Yasin Erdoğan, "Büyüme verisindeki tek olumsuzluk, yan dış talebin katkısındaki düşüş" dedi.

Ayrıca 2018 yılını değerlendiren Ekonomist Yasin Erdoğan ekonomisi, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdüğünü belirtti.

İŞSİZ VATANDAŞIN ÇALIŞMASI, ÜLKE EKONOMİSİNEKATKI SAĞLAYACAK

Erdoğan, "Gün geçtikçe daha da büyüyen ekonomimiz, yatırımlarla tüm hızıyla devam etmektedir, "Daha fazla yatırım yapıp, istihdam artışı sağlamaktayız. İstihdam, sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir konudur" dedi. İşsiz vatandaşın çalışmasının, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırdığını aktaran Yasin Erdoğan, istihdam artışının ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması anlamına geldiğini belirtti.

Yasin Erdoğan Kimdir?

Geniş bir aile yapısına sahip olan Kalafatoğlu ailesinin bir bireyi olan Yasin Erdoğan AvenueConsulting firmasının CEO'su olup,geniş bir ağa danışmanlık hizmeti vermektedir.

Finans,ekonomi,hukuk dalında konusunda uzaman bir ekiple kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Aynı zamanda Avenue Consulting firması Amerika kökenli olup, ortak girişimle Türkiye'de büyümeyi hedeflemiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:58 Kaynak: Bültenler

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