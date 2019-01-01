Son Dakika Haberleri: Yasin Gidiyor Aatıf Göztepe'ye Geliyor

Yasin Gidiyor Aatıf Göztepe'ye Geliyor

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe transferde hareketli günler yaşıyor.

Yasin Gidiyor Aatıf Göztepe'ye Geliyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe transferde hareketli günler yaşıyor. 

Takımın en skorer ismi Yasin Öztekin'i Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerden Aatıf Chahechouhe'yu istedi. Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı kalan Faslı futbolcuyu Yasin artı bir miktar para karşılığında kadrosuna dahil etmeye çalışan sarı-kırmızılıların olumlu yanıt aldığı bildirildi. Aatıf'ın da artık sürekli forma giyeceği bir takıma gitmeyi düşündüğü ve transferin büyük ölçüde sonuçlanacağı ifade edildi. Türkiye'de ilk olarak 2012-13 sezonunda Sivasspor'da forma giymeye başlayan 32 yaşındaki futbolcu, 2016 yılına kadar kırmızı-beyazlılarda oynadı. 

Sivasspor'da 2013-14'te attığı 17 golle krallık tacını takan Faslı, 2016-17'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de eski performansına ulaşamayan Aatıf, bu sezon Sportif Direktör Damien Comolli'nin talimatı sonucunda süresiz kadro dışı bırakıldı. Aatıf'ı alıp Yasin'i yerini doldurmayı planlayan İzmir temsilcisinde sol bek transferinin de netleşmek üzere olduğu öğrenildi. PSV Eindhoven'den Aziz Behich, Udinese'den Ali Adnan ve Celtic'ten Emilio Izaguirre'yi listesine alan Göztepe'nin Ali Adnan ismi üzerinde karar verdiği belirtildi. Teknik direktör Kemal Özdeş'in Iraklı futbolcunun mutlaka alınması yönünde rapor verdiği ifade edilirken, kurmayların transferde ciddi adımlar attığı dile getirildi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:57 Kaynak: DHA

İzmir, Fenerbahçe, Spor
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