Yasin Hacıoğlu: "Çalışmalarımızı sürdürerek sermayeyi daha fazla yükseltmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika

Yasin Hacıoğlu: "Çalışmalarımızı sürdürerek sermayeyi daha fazla yükseltmeyi hedefliyoruz"

Türk maden devi Hacıoğlu Madencilik, sermayesini 1 milyar liranın üzerine çıkararak sermayesini 1 milyar liranın üzerine çıkaran ilk şirket oldu.

Türk maden devi Hacıoğlu Madencilik, sermayesini 1 milyar liranın üzerine çıkararak sermayesini 1 milyar liranın üzerine çıkaran ilk şirket oldu. Firmalarının Dünya'nın en önemli maden şirketlerinden biri haline gelmesinin kendilerini çok gururlandırdığını söyleyen Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, "Afrika başta olmak üzere birçok kıtada çalışmalarımızı sürdürerek bu sermayeyi daha fazla yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Türk maden devi Hacıoğlu Madencilik, SPK onayının ardından 850 milyon TL olan sermayesini 1 milyar 20 milyon TL'ye çıkardı. Bu sermaye arttırımı ile şirket, 1 milyar 20 milyon TL şirket sermayesine ulaşan ilk maden şirketi oluğu açıklandı.


Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Hacıoğlu Madencilik CEO'su Yasin Hacıoğlu, "Afrika başta olmak üzere birçok kıtada çalışmalarımızı sürdürerek bu sermayeyi daha fazla yükseltmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde de madencilik sektörü giderek yükselişe geçmiş durumda umarım tüm dünya da adından söz ettirecek Türk şirketler çıkmaya devam edecektir." dedi.


Bunun yanı sıra 1986 yılında kurulan firmalarının Dünya'nın en önemli maden şirketlerinden biri haline gelmesinin kendilerini çok gururlandırdığını söyleyen Hacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Son 10 yıldır özellikle Afrika kıtasında çalışmalarımızla Türk firmaların da madencilik sektöründe söz sahibi olduğunu kanıtladık. Bu başarımızın ardında çalışanlarımızın da desteğini asla unutmamak gerekiyor. Umut ediyorum ki madencilik sektörünün temsilcileri olarak bizler kısa sürede çalışmalarımızla bütün Dünya'da adından daha da söz ettirerek, Türkiye'nin hedeflerinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağız." - ERZURUM

Madencilik, Afrika, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 16:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yasin Hacıoğlu: 'Çalışmalarımızı sürdürerek sermayeyi daha fazla yükseltmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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