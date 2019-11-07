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Yasin Kartoğlu üniversiteli gençlerle buluştu

7 saat önce

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının Safahat Yüksek Öğretim Yurdunda üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Yasin Kartoğlu üniversiteli gençlerle buluştu, System.String[]

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının Safahat Yüksek Öğretim Yurdunda üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlere her zaman yakın olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, "Ülkemiz ve geleceğimiz için hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor" dedi.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Kültür ve Şehircilik" programında gençlerle bir araya gelen Başkan Kartoğlu, hayatından çeşitli örneklerle gençlere ticaretten siyasete geçiş sürecini anlattı. İstanbul'un en genç belediye başkanlarından biri olarak, gençlere her zaman yakın olduğunu ifade etti. Gençlerin talep ve isteklerine öncelik verdiğini dile getiren Başkan Kartoğlu, gençlere başarılı olmanın çok çalışmaktan ve özgün olmaktan geçtiğini belirterek, "Mutlaka birden çok dil öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Ülke hepimizin, gelecek hepimizin. Hep birlikte formüller geliştirip çok çalışmamız gerekiyor" dedi.


Türkiye'de bir ilk 'Dil Köyü'


Başakşehir'de inşa edilen iki milyon kitap kapasiteli Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinde çalışmalarının hızla devam ettiğini hatırlatan Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'de, Türkiye'de bir ilk olacak 'Dil Köyü' de kurulacak. Dil öğrenmek için artık gençlerimiz yüksek paralar ödeyip yurt dışına gitmek zorunda kalmayacak. Burada Arapça, Çince, Rusça gibi birçok dil, 2-3 aylık hızlandırılmış eğitimlerle öğretilecek" dedi. Başkan Yasin Kartoğlu, samimi bir havada geçen programda, siyasetten özel hayatına kadar gençlerin merak ettiği tüm soruları cevaplandırdı. - İSTANBUL

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Safahat, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:28 Kaynak: İHA
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