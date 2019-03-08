Son Dakika Haberleri: Yasin Kelebek Hırvatistan'a Gidiyor

Yasin Kelebek Hırvatistan'a Gidiyor

1 saat önce

Ankara'da 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.

Yasin Kelebek Hırvatistan'a Gidiyor, System.String[]
Ankara'da 01-04 Mart 2019 tarihleri arasında Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen 19 Yaş Altı Türkiye Badminton Ranking Şampiyonası sona erdi.

4 gün süren şampiyonada 39 ilden 78 kulüp ve 168 milli sporcu madalya mücadelesi verdi.

Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Yasin Karayel, Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Sezgin Kelebek'le çiftler kategorisinde eşleşti ve Türkiye ikincisi olarak Şampiyonayı tamamladılar.

Yasin Karayel ve Sezgin Kelebek aldıkları bu derece ile 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşecek olan Valamar Junıor Open Badminton Turnuvası'na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı milli badminton sporcusu Yasin Karayel'i ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:57 Kaynak: İHA

Hırvatistan, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti Eminönü'de Denize Uçan Otomobilin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Arı Sütünün Kilosu 10 Bin TL Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:52:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasin Kelebek Hırvatistan'a Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]