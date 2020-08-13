Yasin Obuz canlı rap söyleyecek

Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılan Yasin Obuz, canlı yayında rap şarkısı çıkaracağını duyurdu.

Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılan Yasin Obuz, canlı yayında rap şarkısı çıkaracağını duyurdu. Şarkıyı Burak King'den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söyledi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:33

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