Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılan Yasin Obuz, canlı yayında rap şarkısı çıkaracağını duyurdu.
Demet Akalın ve Alişan'ın programına katılan Yasin Obuz, canlı yayında rap şarkısı çıkaracağını duyurdu. Şarkıyı Burak King'den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söyledi.
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13.08.2020 18:20:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasin Obuz canlı rap söyleyecek - Son Dakika