Yasin Obuz'dan örnek davranış
15.11.2020 17:04
MasterChef 2019'da eğlenceli ve enerjik karakteriyle tanınan, ardından 3. olarak tamamladığı Survivor 2020'de adından başarıyla söz ettiren Yasin Obuz, 21 Kasım'daki doğum günü için bir yardım kampanyası başlattı. 32 yaşına girecek olan ünlü isim bu sene hediye almak yerine sevenlerinden Koruncuk Vakfı'na bağış yapmalarını rica etti.
32. yaş gününde kendisini sevenlerden yardım kampanyasına destek olmalarını rica eden Obuz, yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, yeni yaşıma girerken faydalı bir s¸eylere vesile olmak istedim. Ailem, arkadas¸larım, marka ekipleri, fanlarım ve takip eden, seven, hediye göndermek isteyen herkese bu dogˆum gu¨nu¨mde hediye kabul etmedigˆimi buradan so¨ylemek isterim. Yeni yas¸ımda beni gerc¸ekten mutlu etmek isterseniz Koruncuk Vakfı ile bas¸lattıgˆımız kampanyamıza siz de destek olabilirsiniz. Az çok kalbinizden ne koparsa benim için en güzel doğum günü hediyesi bu olacak. Toplayabildigˆimiz yardımın tu¨mu¨, korunma ihtiyacındaki çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve nitelikli eğitime erişmesi ic¸in kullanılacak. C¸ok heyecanlı ve c¸ok mutluyum. Yeni Batman'ler, Aquaman'ler, Müfettiş Gadget'lar ve Arı Maya'lar yetişebilsin diye haydi bağışa BUMM!!" ifadelerini kullandı.
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