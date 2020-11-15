Yasin Obuz'dan örnek davranış

32. yaş gününde kendisini sevenlerden yardım kampanyasına destek olmalarını rica eden Obuz, yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, yeni yaşıma girerken faydalı bir s¸eylere vesile olmak istedim. Ailem, arkadas¸larım, marka ekipleri, fanlarım ve takip eden, seven, hediye göndermek isteyen herkese bu dogˆum gu¨nu¨mde hediye kabul etmedigˆimi buradan so¨ylemek isterim. Yeni yas¸ımda beni gerc¸ekten mutlu etmek isterseniz Koruncuk Vakfı ile bas¸lattıgˆımız kampanyamıza siz de destek olabilirsiniz. Az çok kalbinizden ne koparsa benim için en güzel doğum günü hediyesi bu olacak. Toplayabildigˆimiz yardımın tu¨mu¨, korunma ihtiyacındaki çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve nitelikli eğitime erişmesi ic¸in kullanılacak. C¸ok heyecanlı ve c¸ok mutluyum. Yeni Batman'ler, Aquaman'ler, Müfettiş Gadget'lar ve Arı Maya'lar yetişebilsin diye haydi bağışa BUMM!!" ifadelerini kullandı.