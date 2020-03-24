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Yasin Öztekin'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
6 saat önce
Sivassporlu oyuncu Yasin Öztekin, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sivassporlu oyuncu Yasin Öztekin, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Başarılı futbolcu Yasin Öztekin, Galatasaray'da oynadığı dönemde hocalığını yapmış olan Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Öztekin, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
"Sevgili hocama, Abdurrahim Ağabey'e ve bu virüse yakalanan herkese çok geçmiş olsun. Bunun üstesinden hep beraber geleceğin inşallah."
Öztekin paylaşımın sonunda ise #EvdekalTürkiye etiketi yazdı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
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