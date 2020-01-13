Yasin Öztekin: "İnşallah şampiyon oluruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yasin Öztekin: 'İnşallah şampiyon oluruz' - Son Dakika Spor

Yasin Öztekin: "İnşallah şampiyon oluruz"

6 saat önce

Lider Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, takım arkadaşlarının çoğunu tanıdığını söyleyerek, "Lider takıma geldim. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz.

Yasin Öztekin:

Lider Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin, takım arkadaşlarının çoğunu tanıdığını söyleyerek, "Lider takıma geldim. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz. Uzun zamandır onlara karşı oynuyordum. Çok iyi karşıladılar. İnşallah bu sahaya da yansır, istediğimiz sonuçları alırız" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda seyircisi önünde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan lider Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Hugo Vieira ve Serhiy Rybalka katılmadı.


Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sivasspor'un yeni transferi Yasin Öztekin de, "Öncelikle lider takıma geldiğimden dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımızın hepsi çok iyi karşıladı. Buradan hocama, başkanıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya faydalı olmak için geldim. İnşallah da öyle olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Herkese söz veriyorum. İnşallah güzel bir sezon olur" şeklinde konuştu.


"Orada olmadı, şimdi lider takıma geldim"


Sivasspor'da şampiyon olmak istediğini vurgulayan Öztekin, "Göztepe'de 1.5 sene oynadım. İlk başta iyi başladım, iyi de oynadım, goller attım. Sonra bir sakatlık süreci oldu. Sonra da istediğim gibi süre alamadım. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Hepimiz profesyonel futbolcuyuz. Orada olmadı, şimdi lider takıma geldim. İnşallah hep beraber şampiyon oluruz. Takımdakilerin hepsini biliyorum. Uzun zamandır onlara karşı oynuyordum. Çok iyi karşıladılar. Hepsi çok temiz, hepsi çok cana yakın. İnşallah bu sahaya da yansır, istediğimiz sonuçları alırız" ifadelerini kullandı.


"Takıma katkı sağlamak istiyorum"


Bireysel hedefi ile ilgili yöneltilen soruya ise Yasin Öztekin, "Her futbolcunun hedefi milli takım. 3 sene önce de oynadım, Fatih hoca zamanında. Tabii ki burada sahada iyi olduğunda gidiyorsun. Burada birkaç tane arkadaşımız var. İnşallah onlar da uzun zamanlar A Milli Takım'da oynar. Ben de tabii ki buraya çıkış yakalamak için geldim. Takıma katkı sağlamak istiyorum. İnşallah iyi oynayıp hocamın verdiği güvenle bizde oraya gitmek istiyoruz" cevabını verdi.


"Taraftara ihtiyacımız var"


Tecrübeli futbolcu, son olarak taraftarlarla ilgili düşüncesini de şu sözlerle anlattı:


"Ziyarete gelen taraftara öncelikle teşekkür ediyorum. İnşallah onların desteğiyle beraber güzel sonuçlar alacağız. Umarım bütün maçları doldururlar. Çünkü eğer gerçekten şampiyon olmak istiyorsak onlara ihtiyacımız var. Her maça gelsinler, desteklesinler." - SİVAS

Yasin Öztekin, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:27 Kaynak: İHA
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