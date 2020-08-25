Yasin Öztekin: "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum" - Son Dakika

Yasin Öztekin: "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum"

Demir Grup Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, kariyerinin sonuna gelmediğini ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Demir Grup Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, kariyerinin sonuna gelmediğini ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Yasin Öztekin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da gerçekleştirdikleri kampta AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Deneyimli hücum oyuncusu, yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını ve antrenmanlarının çok yoğun geçtiğini belirtti.

Bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceklerini ve kendilerine önemli hedefler koyduklarını dile getiren Yasin, "Bu zamana kadar büyük sakatlıkları yaşamadım. O yüzden 33 yaşındayım ama kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Şu an önümüzdeki yılları düşünmüyorum çünkü benim için bu sene çok önemli. Seneye sözleşmem bitiyor ama bu sene gerçekten Sivas'ta kendimi çok iyi göstermek istiyorum. Oynadığım en iyi sezonlardan birinin bu yıl olmasını istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum, kendime özel hoca tuttum. Gayet hırslıyım, inşallah bu sene de istediğim gibi oynayıp önümüzdeki senelere bakacağım." ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorduk"

Yasin Öztekin, geçen sezon son maçta kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi biletine çok üzüldüklerini dile getirdi.

Her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini belirten Yasin, "Biz UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi çok istiyorduk ama son maçta maalesef istediğimiz sonucu alamadık. O yüzden de oraya gidemedik ama UEFA Avrupa Ligi'ndeyiz ve direkt gruplardayız. Bu da çok güzel bir şey. Hem oyuncular hem Sivas halkı hem de kulüp için. Orada olduğumuz için gayet mutluyuz." diye konuştu.

Takımdan önemli isimlerin ayrıldığını vurgulayan Yasin, yeni gelen futbolcuların kalitesine değinerek, şunları kaydetti:

"Yeni gelen oyuncularımızın hepsi çok iyi ve kaliteli. Bunun tabii oyuncularla çok alakası var ama takım olarak iyi olursak çok şey başarırız. İyi oyuncularımız var tabii. Çok iyi çalışırsak istediğimiz sonuçları alırız inşallah. Tabii her oyuncunun yeri dolar, bu her zaman böyleydi ve her zaman böyle olacak. Gelenlerden Max Gradel'i zaten çok eskiden beri tanıyorum. 10-11 sene önce bir kere buluşmuştuk bir takımda, çok yetenekli bir oyuncu. 10 numara Felix de çok yetenekli. Onu tabi önceden tanımıyordum ama şu son idmanlarda gayet iyi. Yeni gelen Kerem Atakan var. Onunla da Göztepe'de beraber oynadık, gayet iyi transferler. İnşallah birkaç tane daha transfer olur ki rekabet olsun ve istediğimiz seviyeye çıkalım."

"Avrupa'da 3-4 günde bir maç oynanıyor"

Yasin Öztekin, ligde sezonun 21 takımla oynanacak olmasının futbolcular için avantaj oluşturduğunu belirtti.

Futbolcular için sürekli maç oynamanın önemine değinen deneyimli futbolcu, "Çok maç oynamak yoracak diye bir şey yok. Sonuçta Avrupa'da 3-4 günde bir maç oynanıyor. Futbolcular için en güzel şey maç oynamak. Bu yüzden ben gayet memnunum. Bizim için de ilk defa 21 takım olacak. Yani sıklıkla maç oynayacağız. O yüzden herkes için çok süre alma zamanı olacak. Oyuncular için olumlu bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı kuralına da değinen Yasin, bunun bir önemi olmadığını ve iyi olan futbolcunun formayı kapacağını dile getirdi.

Tek hedeflerinin sezona iyi başlamak olduğunu anlatan Yasin, "Yabancı kuralı önemli değil, sonuçta iyi olan her zaman oynayacak. Ben de Türkiye'ye geldiğimde o kadar iyi oyuncular vardı ama her zaman istediğim sonucu aldım çünkü çalıştım ve kendime güvendim. O yüzden yabancı kuralı çok önemli değil, iyi olan zaten oynayacak. Çok çalışan, kendine güvenen yabancıdan iyiyse hocalar onu oynatır." ifadelerini kullandı.

"Taraftarsız futbol, futbol değil"

Yasin Öztekin, maçları taraftarsız oynamanın keyifli olmadığını söyledi.

Demir Grup Sivasspor olarak yeni sezonu da üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Yasin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Süper Lig, çok zor bir lig. Avrupa Ligi de tabi kolay olmayacak, o yüzden yoğun maç trafiği olacak. Biz her maça final maçı gibi çıkıp hırslı ve istekli oynayacağız. Taraftarsız futbol, futbol değil. Bizim için de gerçekten çok zor. Taraftar olmadan bazen motive olamıyorsun, konsantre olamıyorsun. Taraftar olmadan futbol da olmuyor. İnşallah taraftarlarımız gelir. Sadece Sivas'ta değil bütün Avrupa'da. Biz böyle alıştık, bundan sonra da inşallah öyle devam eder."

Yasin Öztekin: Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum

Yasin Öztekin, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yasin Öztekin: 'Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Isparta'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir beldede düğünler ertelendi ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Son Dakika: Türkiye'de maçlar ekim ayından itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesiyle oynanacak Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor İstek şarkı tartışması düğünü savaş alanına çevirdi Antalya'da zincirleme trafik kazası! Freni patlayan halk otobüsü araçlara çarptı Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti F.Bahçe'den olaylı bir şekilde ayrılan Kruse'ye FIFA lisans çıkarmadı 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi         
14:10
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi         
14:10
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim         
13:56
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı         
12:53
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım         
12:33
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
10:55
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor Bir oğlu boğularak can veren anne, diğer oğlundan gelecek iyi haberi bekliyor         
10:31
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor         
08:52
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi         
23:24
Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi         
22:18
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi         
22:11
PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz         
22:09
BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi BAE ve İsrail'in arasına F-35 girdi! ABD'nin de katılacağı üçlü zirve iptal edildi         
21:37
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı         
21:16
Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor         
21:09
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü         
20:43
Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti Balıkesir'de bir kişi, koyunlar yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdükten sonra intihar etti         
20:35
Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı Hong Konglu uzmanlar, koronavirüsün ikinci kez bulaştığını kanıtladı         
18:35
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 18:55:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yasin Öztekin: "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei