Yasin Öztekin Lider takıma geldiğim için çok mutluyum - Son Dakika
Son Dakika Spor Yasin Öztekin Lider takıma geldiğim için çok mutluyum - Son Dakika Spor

Yasin Öztekin Lider takıma geldiğim için çok mutluyum

7 saat önce

özel açıklamalarda bulunan kırmızı beyazlı ekibin yeni transferi Yasin Öztekin, Tabii ki lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya katkı sağlamak için geldim.

Yasin Öztekin Lider takıma geldiğim için çok mutluyum, System.String[]
özel açıklamalarda bulunan kırmızı beyazlı ekibin yeni transferi Yasin Öztekin, Tabii ki lider takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya katkı sağlamak için geldim. İnşallah iyi çalışıp, çok çalışıp takım arkadaşlarımla beraber, hocalarımızla beraber sezon sonunda iyi yerde ya da şampiyonlukla bitirmek istiyoruz. Genç bir takım var. Hücuma çok iyi çıkabilen bir takım var. Bunu Göztepe'de oynadığım zaman da biliyordum ve görüyordum. Takım birlikte ofansa ve ve birlikte defansa gidiyor. Hep birlikte iş yapıyor ve böyle başarılı oldular. İnşallah ben de katkıda bulunurum. Temennim bu şekilde dedi.

MİLLİ TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM

Demir Grup Sivasspor'a şampiyonluk yolunda katkıda bulunmak istediğini söyleyen Öztekin, Göztepe'de son haftalarda şans bulamadım. O yüzden çok iyi idman yapmam lazım. Sonra tabii ki oynamak ve katkı sağlamak istiyorum. Şampiyonlukta büyük bir katkım olsun istiyorum. Milli takıma da gitmek istiyorum. Çok çalışıp arkadaşlarımla beraber güzel şeyler elde edeceğiz. Taraftarımız da bu zamana kadar hep stadyumu doldurdular. Bundan sonra şampiyon olmak istiyorsak, iyi yerde bitirmek istiyorsak stadyuma gelsin ve desteklesinler. Onları seviyoruz diye konuştu.


Yasin Öztekin, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:16 Kaynak: DHA
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