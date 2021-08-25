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Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum - Son Dakika

Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum

25.08.2021 10:46
Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum, System.String[]

Yılport Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin, "Bu sene hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Yılport Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin, "Bu sene hedefimize ulaşmak istiyoruz. Çünkü tekrardan Süper Lig'de oynamak istiyorum ve bunu Samsunspor'da yapmak istiyorum" dedi.

TFF 1'inci Ligi'nde Balıkesirspor'a karşı 3 gol atarak hattrick yapan Yılport Samsunspor kaptanı Yasin Öztekin, Türkiye'ye 2011 yılında geldiğini ve sadece Galatasaray ile kupa kazandığını söyledi. Yasin Öztekin, "2011 yılında Türkiye'ye geldim. Kupa kazandığım tek takım Galatasaray'dı. 4 sene de 6 kupa kazandım. Tabi ki çok farklı bir his. Kupa kazanmak çok güzel bir şey ama kesinlikle kolay değil" dedi.

Takım olarak şuanda yüzde 100 hazır olmadıklarını belirten Yasin Öztekin, "Türkiye'de ve Almanya'da çok fazla ve farklı hocalarla çalıştım. Her hocanın bir planı ve oyun sistemi var. O yüzden her hocanın iyi ve kötü yanları vardır. Bunu da bütün hocalar biliyordur. Bu futbolcular için de geçerli. O yüzden bu sene Mehmet Altıparmak ile beraber yeni bir sistem, daha fazla önde baskılı oynayan, çok fazla geri pas istemeyen bir hocayla çalışıyoruz. Bu lig de eğer şampiyon olmak istiyorsan ileri de oynayacaksın. Bu yüzden hocamızın düşüncesi iyi ve böyle olmamız lazım. Mehmet Hoca ile yeni bir takım oluştuk. İnşallah da onun istediklerini birer birer sahaya yansıtırız. Şuan takım olarak yüzde yüz hazır değiliz. Daha takım olmamız lazım. Henüz bir maç oynadık. O yüzden her maça iyi çalışıp, iyi analiz yapmalıyız ve her maça hazır çıkmalıyız. Bu bağlamda oyuncu arkadaşlarımın hepsine güveniyorum. Taraftarımız da her zaman destek veriyor. İnşallah her maça odaklanıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu."KAPTANLIĞIMLA HERKESE ÖRNEK OLMALIYIM"Avrupa ile Türkiye'deki antrenman anlayışlarının farklı olduğunu ve ilk zamanlarda zorlandığını ifade eden Yasin Öztekin, "Avrupa'da ve Türkiye'deki futbol ve antrenman anlayışında biraz fark var. İlk zamanlarda baya zorlanmıştım ama her zaman herkese yardım etmeye çalıştım. Doğru neyse onu söylemeye çalıştım. Bazen bazı insanlar anlamak istemiyor ya da farklı görebiliyordu. Ama ben hiç bir zaman doğruları söylemekten vazgeçmedim ve bu sene ilk defa kendimi kaptanlığa hazır görüyorum. Gençte bir takımımız var. Gençlere örnek olup, yardımcı olmak istiyorum. Sonuçta herkesin önünde bir kariyeri var. Onlara yardımcı olmak benim için gurur verici, o yüzden bu sene her şeyimle herkese yardımcı ve faydalı olmak istiyorum. Yani ben hazırım.  İkinci kaptanımız Hasan Kılıç da öyle. İkimiz de elimizden geleni yapıyoruz. Hocamızda bize güveniyor. Bizde herkese yardımcı olup güzel bir sezon geçirmek için çabalıyoruz" şeklinde konuştu. "TEKRARDAN SÜPER LİG'DE OYNAMAYI İSTİYORUM"

Tekrardan Süper Lig'de oynamak istediğini belirten Öztekin, "Samsunspor bence bu ligin hem taraftarı, hem stadı, hem de şehri ile birlikte en büyük takımı. Şampiyon olmak kolay değil. Bunu herkesin bilmesi lazım. Öyle bir maç kazanıp diğer maçta istediğini yapmazsan ve maça odaklanmazsan olmaz. O yüzden geçen sene 70 puan topladık ama şampiyon olamadık. Bu sene lig daha zor oldu. Ama önemi yok. Her hafta sahaya çıkıp, iyi konsantre olup o an da saha da olmak lazım. Biz bunu başarmak istiyoruz. Hocamız 3 kere arka arkaya şampiyon oldu. Öncelikle tebrik ediyorum onu. Bunu herkes başaramaz. Tecrübesi var ve bunu bize aktarmaya çalışıyor. Biz her gün idman yapıp çalışıyoruz. İstediklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bazen oluyor, bazen olmuyor ama bütün arkadaşlarımız çalışıyor ve ilk maçımızı kazandık. Ama bu sadece bir maçtı. Şimdi Kocaelispor maçımız var. Ona konsantre olup arzulu ve istekli olmamız lazım. Sonuçta futbolda istekli ve arzulu olmazsan kaybedersin. Bizim hedefimiz maçtan maça çıkıp hocalarımızla, taraftarımızla o maçın anını yaşayıp, hep birlikte inşallah istediğimiz sonucu almak. Tabi ki şampiyon olmak istiyoruz. Ama şuan çok erken bence şuan konuşmamak herkes için iyidir. Tabi ki kalbimizde, aklımızda şampiyonluk var. Ama biz maçtan maça gitmek istiyoruz. İnşallah da bu sene hedefimize ulaşmak istiyoruz. Çünkü Süper Lig'de tekrardan oynamak istiyorum ve bunu da Samsunspor'la yapmak istiyorum" dedi.


Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum
Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum
Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum
Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum
Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum
Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum

Spor Toto Süper Lig, Yasin Öztekin, Samsunspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yasin Öztekin: Tekrar Süper Lig'de oynamak istiyorum - Son Dakika Spor


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