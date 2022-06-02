Yasin Öztürk, Tayini Çıkan Polislere Ödenen Yolluk Ücretini Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika
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Yasin Öztürk, Tayini Çıkan Polislere Ödenen Yolluk Ücretini Meclis Gündemine Taşıdı

02.06.2022 19:57
Yasin Öztürk, Tayini Çıkan Polislere Ödenen Yolluk Ücretini Meclis Gündemine Taşıdı

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, başka illere tayini çıkan polislere ödenen sürekli görev yolluğunun yetersizliğine dikkat çekti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Sürekli görev yolluğu hesaplamaları yapılırken son dönemdeki akaryakıt zamları ve nakliye ücretlerindeki artış dikkate alındı mı? Hesaplanan sürekli görev yolluğu üzerindeki taşınma masrafını emniyet mensupları kendileri mi karşılayacak” diye sordu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, başka illere tayini çıkan polislere ödenen sürekli görev yolluğunun yetersizliğine dikkat çekti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Sürekli görev yolluğu hesaplamaları yapılırken son dönemdeki akaryakıt zamları ve nakliye ücretlerindeki artış dikkate alındı mı? Hesaplanan sürekli görev yolluğu üzerindeki taşınma masrafını emniyet mensupları kendileri mi karşılayacak" diye sordu.

Yasin Öztürk, Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesi ile başka illere tayini çıkan polislere ödenen sürekli görev yolluğunu Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, önergesinde şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü 2022 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde toplam 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki yeni düzenleme ile beraber illerin görev sürelerinin düşürülmesi sonucunda, birinci ve ikinci şark görevinde bulunan 7 bin 500 civarında personel batı illerine dönmeye hak kazanmış olup, bunlar arasından batı illerine atanmak isteyenlerin ataması yapılmıştır. Ayrıca ikinci şark görevini bitirmiş olan 7 bin 688 personelden 4 bin 928 personel, eski çalıştıkları iller de dahil olmak üzere büyük oranda tercihlerine atanmışlardır.

Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının atama ve yer değiştirme işlemleri nedeniyle Emniyet personeline 'sürekli görev yolluğu' adıyla yapılan ödeme, 4 kişilik bir aile için, yakın mesafeler dikkate alındığında 5 bin ila 10 bin TL arasında değişmektedir."

Öztürk, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"Sürekli görev yolluğu hesaplamaları yapılırken son dönemdeki akaryakıt zamları ve nakliye ücretlerindeki artış dikkate alınmış mıdır?

2022 yılında yapılan atama ve yer değiştirme işlemleri için hesaplanan sürekli görev yolluğu tutarı nakliye ücretlerini karşılamayacak bir tutarda ise emniyet mensuplarının maddi açıdan zarar görmemesi için aradaki farkın ödenmesi yönünde bir çalışmanız bulunmakta mıdır? Çalışmanız yok ise hesaplanan sürekli görev yolluğu üzerindeki taşınma masrafını emniyet mensupları kendileri mi karşılayacaktır?

Emniyet hizmetleri sınıfı personelinin atama ve görevlendirmelerinden kaynaklanan sık şehir değişiklikleri neticesine beyaz eşya ve/veya ev eşyalarında meydana gelen yıpranma, hasar nedeniyle ayrı bir ödeme yapılmakta mıdır?"

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Kaynak: ANKA

Milletvekili, İYİ Parti, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasin Öztürk, Tayini Çıkan Polislere Ödenen Yolluk Ücretini Meclis Gündemine Taşıdı - Son Dakika


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