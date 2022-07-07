Yasin Öztürk'ten Bakan Koca'ya: "Beyaz Kod Verilerinin Açıklanmamasının Gerekçesi Nedir"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle yeniden gündeme gelen sağlıkta şiddet olaylarını Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Son yıllarda Beyaz Kod verilerinin açıklanmamasının gerekçesi nedir" diye sordu.

Yasin Öztürk, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından silahla vurularak öldürülmesiyle yeniden gündeme gelen sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili, Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle bugün TBMM'ye soru önergesi verdi. Öztürk, önergesinde şunları kaydetti:

"Ülkemizde son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarında yaşanan artış, kabulü mümkün olmayan boyutlara ulaşmış durumdadır. 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde, görev yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dr. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesi, bardağı taşıran son damla olmuştur. Hastanede hasta, hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek fiziksel, sözel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesi amacıyla Beyaz Kod alarm sistemi kurulmuştur. Beyaz Kod çerçevesinde, sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalar kayıt altına alınmakta ve takibi yapılmaktadır. Beyaz Kod'un amacı, mezkur personele hukuki yardım verilmesi sürecini kolaylaştırmak ve ayrıca kök neden analizleri yaparak şiddet ile mücadele kapsamında yol gösterecek istatistiki verilere ulaşmaktır. Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi'nde, 'Beyaz Kod kullanıcıları tarafından uygulamada paylaşılmış olan bilgiler, kişilerin onayı dışında ya da yargı kararı ve yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile hiçbir nedenden ötürü paylaşılmayacak ya da verilmeyecektir' denilmekte birlikte, 'Ancak bu bilgilerin kişisel bilgilerden arındırılarak ve anonimleştirilerek analiz çalışmalarında ve sonuçları ise sağlık personeline karşı gerçekleşen şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla kullanılabileceği' hükmüne yer verilmiştir."

"BEYAZ KOD VERİLERİNİN AÇIKLANMAMASININ GEREKÇESİ NEDİR"

Yasin Öztürk, Bakan Koca'ya şu soruları yönetti:

"Son 5 yılda 'Beyaz Kod' çerçevesinde yapılan başvuru sayısı kaçtır? Bu başvuruların yıllar itibariyle dağılımı nasıl şekillenmiştir?

Başvuruların çalışılan sağlık kuruluşuna göre dağılımı nedir? Başvuran sağlık çalışanlarının görev dağılımı nedir? Sağlık Bakanlığı tarafından mevzuat kapsamında verilen hukuki yardım sayısı kaçtır?

Başvuruya konu eylemler hakkında açılan dava sayısı nedir? Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilen başvurulara ilişkin davalarda kesinleşen karar sayısı ile karar içeriği nedir? Kaç dava beraat, kaç dava ceza ile sonuçlanmıştır?

Beyaz Kod ile ilgili genelgede, 'Bu bilgilerin kişisel bilgilerden arındırılarak ve anonimleştirilerek analiz çalışmalarında ve sonuçları ise sağlık personeline karşı gerçekleşen şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla kullanılabileceği' hükmü yer almasına rağmen, son yıllarda Beyaz Kod verilerinin açıklanmamasının gerekçesi nedir?

Sağlık Bakanlığı ile ilgili her türlü sorun, şikayet, öneri ve taleplerin iletilebilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) kurulmuştur. SABİM'e 2020 Ocak-2022 Temmuz tarihleri arasında yapılan başvuru sayısı kaçtır?

SABİM başvuruları doğrultusunda hakkında soruşturma açılan, dava açılan, ceza alan sağlık çalışanı sayısı kaçtır?

SABİM'e tehdit, küfür ve hatta öldürme tehdidi içeren başvurular yapılmış mıdır? Bu şekilde şiddete yönelik başvurular var ise kaç kişi için suç duyurusunda bulunulmuştur, ne tür işlem yapılmıştır? Tehdit edilen doktorlara ilişkin koruma tedbiri alınmış mıdır?"