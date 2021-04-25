Yasin Söğüt: "Eskişehirspor'a yakışır bir şekilde ligi sonlandırmak istiyoruz"

TFF 1. Lig'de deplasmanda Menemenspor'a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Yasin Söğüt, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduklarını söyleyerek, "Kalan maçlarımızda iyi mücadele edip Eskişehirspor'a yakışır bir şekilde ligi sonlandırmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. hafta maçında Eskişehirspor, deplasmanda Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, maçı değerlendirdi. Söğüt, maça kontrollü bir oyun anlayışıyla başladıklarını söyleyerek, "Maçın gidişatına göre oyunumuzu şekillendirmek istedik ancak 2 tane kaptırmış olduğumuz topla 2 gol yedik. İstemediğimiz bir şeydi ve ilk yarıyı bu şekilde kapattık. İkinci yarıda ön alan baskısıyla başladık ve sonuç aldık. Daha sonrasında oyun stilimizi 4-4-2'ye getirdikten sonra daha da etkili olmaya başladık. Bulmuş olduğumuz bir gol ve kaçırmış olduğumuz goller var. İyi mücadele ettik. Özellikle ikinci yarıdaki mücadeleden ve çocukların verdiği reaksiyondan dolayı çok mutluyuz, çok memnunuz. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz, iyi mücadele edip Eskişehirspor'a yakışır bir şekilde ligi sonlandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR