Yasin Süzen'den altın madalya
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Milli Atlet Yasin Süzen, 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:54 Kaynak: AA
Milli Atlet Yasin Süzen, 10. Avrupa
İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandı.
Federasyondan yapılan açıklamada, " Almanya
'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonasında sporcumuz Yasin Süzen bir kez daha Avrupa Şampiyonu olarak Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti. Tebrikler Yasin!" ifadeleri kullanıldı.
Yasin, 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da dünya rekoru kırarak şampiyon olmuştu.
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