Son Dakika Haberleri: Yasin Süzen'den altın madalya
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Yasin Süzen'den altın madalya

52 dakika önce

Milli Atlet Yasin Süzen, 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandı.

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Milli Atlet Yasin Süzen, 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazandı.
Federasyondan yapılan açıklamada, " Almanya'da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonasında sporcumuz Yasin Süzen bir kez daha Avrupa Şampiyonu olarak Almanya'da İstiklal Marşı'nı dinletti. Tebrikler Yasin!" ifadeleri kullanıldı.
Yasin, 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da dünya rekoru kırarak şampiyon olmuştu.
Almitu Bekele Degfa, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:54 Kaynak: AA
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