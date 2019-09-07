Son Dakika Haberleri: Yasin, yattığı kanepede ölü bulundu
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Yasin, yattığı kanepede ölü bulundu

29 dakika önce

KARAMAN'da arkadaşları tarafından evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde yatarken bulunan Yasin Yalçın'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yasin, yattığı kanepede ölü bulundu, System.String[]
KARAMAN'da arkadaşları tarafından evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde yatarken bulunan Yasin Yalçın'ın (23) hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, sabah saatlerinde İmaret Mahallesi 130 Sokak üzerinde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Yalçın'ı evinin önündeki kanepe üzerinde hareketsiz yatarken gören bir grup arkadaşı uyandırmaya çalıştı. Yalçın'ın uyanmaması üzerine şüphelenen arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yasin Yalçın'ın cansız bedeni olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Karaman, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:56 Kaynak: DHA
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