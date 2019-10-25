Yasin Yıldıran'ın İlk Single'ı ''Son Bir Defa'' Yayınlandı!

1996 yılında Adana'da doğan genç sanatçı multi disiplin ile ilerlediği müzik yolculuğunu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alarak devam ettirdi. Ünlü İngiliz Orkestra Şefi Alexander Walker'ın yönetmiş olduğu masterclass temsilinde orkestra solistliği yapan Yasin Yıldıran, 17 yaşında sözü ve müziğini yazmış olduğu şarkısı ''Son Bir Defa'' ile bu yolculuktaki hayallerinden birini daha gerçekleştiriyor!

Sanatın bir çok alanında kendini geliştirmeye, beste yapmaya, tiyatro oyunlarında sahne almaya devam eden Yasin Yıldıran'ın yeni şarkısı ''Son Bir Defa''nın klibinin yönetmen koltuğunda ise Behzat Uygur Jr oturuyor.