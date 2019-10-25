Son Dakika Haberleri: Yasin Yıldıran'ın İlk Single'ı ''Son Bir Defa'' Yayınlandı!
Son Dakika Güncel Yasin Yıldıran'ın İlk Single'ı ''Son Bir Defa'' Yayınlandı!

Yasin Yıldıran'ın İlk Single'ı ''Son Bir Defa'' Yayınlandı!

12 dakika önce

Küçük yaşlarda müzikle tanışan Yasin Yıldıran'ın ilk single çalışması ''Son Bir Defa'' SMM etiketiyle 18 Ekim'de yayınlandı!

Yasin Yıldıran'ın İlk Single'ı ''Son Bir Defa'' Yayınlandı!, System.String[]

1996 yılında Adana'da doğan genç sanatçı multi disiplin ile ilerlediği müzik yolculuğunu Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alarak devam ettirdi. Ünlü İngiliz Orkestra Şefi Alexander Walker'ın yönetmiş olduğu masterclass temsilinde orkestra solistliği yapan Yasin Yıldıran, 17 yaşında sözü ve müziğini yazmış olduğu şarkısı ''Son Bir Defa'' ile bu yolculuktaki hayallerinden birini daha gerçekleştiriyor!

Sanatın bir çok alanında kendini geliştirmeye, beste yapmaya, tiyatro oyunlarında sahne almaya devam eden Yasin Yıldıran'ın yeni şarkısı ''Son Bir Defa''nın klibinin yönetmen koltuğunda ise Behzat Uygur Jr oturuyor.

Anadolu Üniversitesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:08 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dini nikahlı eşini yeğeni olarak tanıtıp, damat adaylarını dolandırmış
Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin iki buçuk saat baş başa oturdu ABD'li Senatör Wyden, Trump'a Halkbank davası için soruşturma açacak Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İYİ Partililer atıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:20:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yasin Yıldıran'ın İlk Single'ı ''Son Bir Defa'' Yayınlandı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]