6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü

NE OLMUŞTU?

İddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre,6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy'deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G'yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

H.K.G.'nin savcılığa şikayetiyle ortaya çıkan olayla ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Bu vakıf ya da herhangi bir başka vakıf, her kim olursa olsun, başkanı, yöneticisi, mütevellisi a, b, c hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Çocukların istismarı, şiddete uğraması bu ve benzeri bir eylemin tarafı ise hiç gözünün yaşına bakılmaz" ifadelerini kullanmıştı.