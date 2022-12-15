6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü - Son Dakika
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6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü

15.12.2022 11:31

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan sanıklardan Kadir İstekli dün akşam, Yusuf Ziya Gümüşel ise bu sabah gözaltına alındı. İki sanığın adliyeye götürüldüğü anlar, kameralara yansıdı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiğine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

KADİR İSTEKLİ VE GÜMÜŞEL GÖZALTINA ALINDI

Kadir İstekli, asayiş şube polisleri tarafından dün akşam gözaltına alınırken, her yerde aranan baba Yusuf Ziya Gümüşel ise bu sabah gözaltına alındı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan iki sanık, Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin Adliye'ye götürülme anları da kameralara saniye saniye yansıdı. Televizyonların "son dakika" ibaresiyle geçtikleri görüntülerde polisin ilk önce baba Gümüşel'i ardından da İstekli'yi Emniyet'ten çıkararak araçlara götürdükleri anlar yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre,6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy'deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G'yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

H.K.G.'nin savcılığa şikayetiyle ortaya çıkan olayla ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Bu vakıf ya da herhangi bir başka vakıf, her kim olursa olsun, başkanı, yöneticisi, mütevellisi a, b, c hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Çocukların istismarı, şiddete uğraması bu ve benzeri bir eylemin tarafı ise hiç gözünün yaşına bakılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (1)
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6 yaşında evlendirilme skandalı davasında Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarıldı 6 yaşında evlendirilme skandalı davasında Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında yakalama kararı çıkarıldı H.K.G Davası: Hiranur Vakfı'nın Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Gözaltına Alındı H.K.G Davası: Hiranur Vakfı'nın Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Gözaltına Alındı

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Son Dakika Güncel 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü - Son Dakika


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