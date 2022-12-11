MEB'ten 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi olayıyla ilgili paylaşımda bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit hakkında soruşturma - Son Dakika
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MEB'ten 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi olayıyla ilgili paylaşımda bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit hakkında soruşturma

11.12.2022 11:45

6 yaşındaki gelin skandalı ülke çapında infial yaratırken, İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit olayla ilgili yaptığı paylaşımda, "İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz" ifadelerine yer vermiş ve büyük tepki çekmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiası Türkiye'de büyük infial yarattı.

OKUL MÜDÜRÜNDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Ortaya çıkan skandal sonrası İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit'in yaptığı paylaşım da en az olay kadar tepki çekti. Koçyiğit paylaşımında "Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. (Hucurat:6) Bu ayet İman edenlere hitap ediyor. İmansızlar siz iftira atmaya karalama yapmaya devam edebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tepkilerin ardından Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir okul müdürünün cinsel istismar olayıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MEB'ten 6 yaşındaki kızın evlendirilmesi olayıyla ilgili paylaşımda bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Cafer Koçyiğit hakkında soruşturma - Son Dakika
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